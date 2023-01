L’UBC promet d’aller au-delà de bien manger et de faire de l’exercice dans une série de conférences sur le vieillissement en bonne santé

Quelles mesures les gens peuvent-ils prendre dès maintenant pour s’assurer que leur vie soit aussi longue, heureuse et en bonne santé que possible ?

C’est la question à laquelle une nouvelle série de conférences du Healthy Aging Program de l’Université de la Colombie-Britannique espère répondre.

Le président actuel du programme, Michael Kobor, dit qu’ils ne connaissent toujours pas toutes les réponses, mais qu’ils savent où se trouvent certains des secrets. Une bonne nutrition et de l’exercice sont évidents, mais les domaines moins étudiés sont également importants.

“Il y a aussi des aspects psychosociaux, comme l’appartenance et le fait d’avoir un but dans la vie”, dit Kobor.

Expert de premier plan en épigénétique, Kobor a consacré des années d’études à l’examen de l’impact des comportements et de l’environnement des individus sur leurs gènes. Ces changements peuvent modifier la façon dont le corps des gens interprète leur propre ADN, influençant éventuellement la santé et les maladies à long terme.

Kobor ne parlera pas pendant la série, mais il aide à mettre en place sa programmation.

La première conférence devrait débuter lundi (23 janvier), avec une discussion sur les avantages possibles des facteurs de stress quotidiens. David Almeida est professeur de développement humain et d’études familiales et membre du corps professoral du Center for Healthy Aging de la Pennsylvania State University. Il s’efforce de démystifier l’idée qu’aucun stress n’est meilleur que certains.

Ses recherches, les National Studies of Daily Experiences, ont montré que dans un groupe de 2 804 adultes, ceux qui n’ont déclaré aucun stress sur une période de huit jours étaient plus susceptibles d’être plus âgés, de sexe masculin, moins éduqués et à faible revenu, par rapport à ceux qui ont signalé des facteurs de stress. Les recherches d’Almeida ont également montré que les personnes souffrant de facteurs de stress quotidiens ont également signalé des événements plus positifs dans leur vie quotidienne.

Le 27 février, Catrine Tudor-Locke montera sur scène pour discuter de la façon dont l’activité physique quotidienne peut être réinventée avec les technologies modernes.

Les deux conférenciers aborderont certaines des neuf habitudes de vie identifiées comme des facteurs communs entre les cinq « zones bleues » du monde – les communautés ayant l’espérance de vie la plus élevée. C’est un domaine de recherche qui a intrigué Kobor. Il dit qu’il aimerait déterminer si des «micro-zones bleues» peuvent exister dans certaines parties de la Colombie-Britannique

Les neuf facteurs associés à une longue vie comprennent : les mouvements naturels, le sens du but, les mécanismes d’adaptation au stress, manger jusqu’à 80 % de satiété, consommer plus de protéines végétales que de protéines de viande, boire du vin tous les jours, un sentiment d’appartenance, donner la priorité aux êtres chers et être né dans un groupe avec des comportements sains.

La série de conférenciers fera une pause en mars avant de revenir en avril. Kobor dit qu’ils visent à éliminer toute la désinformation et le marketing trompeur en ligne pour fournir aux gens les connaissances dont ils ont réellement besoin pour vivre longtemps et heureux.

“Nous accueillons les commentaires de la communauté dans son ensemble sur ce qui pourrait être utile et sur ce qui manque peut-être dans ce type de soupe d’informations qui existe.”

Chaque conférence peut être suivie en ligne ou en personne au Vancouver General Hospital. Plus d’informations peuvent être trouvées à healthyaging.med.ubc.ca.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Santé et bien-êtreAînésUBC