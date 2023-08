L’UBC Okanagan Heat est chaud cette saison avec un match nul épicé

Lors de son deuxième match après une blessure, Stefanie Young du Heat a marqué le premier but du match.

Stephanie Young, numéro 8 du Heat de UBCO, a marqué le seul but de l’équipe dans un match nul contre les Cougars de Mount Royal (Jason Wang/UBCO)

L’équipe féminine de soccer de l’UBC Okanagan Heat a égalisé les Cougars de Mount Royal 1-1 le 26 août.

Après avoir été absente pendant toute la saison de football 2022 en raison d’une blessure, Stefanie Young a marqué le premier but du match dans les quatre premières minutes.

Tout au long du match, elle a réussi 13 tirs au but, battant un record du programme vieux de neuf ans.

Ce but était le sixième but universitaire de l’étudiante de troisième année pour le Heat, la plaçant à égalité pour la deuxième place dans le livre des records des meilleurs buteurs de l’UBCO.

Abigail Taneda, de West Kelowna, a contribué au but, fidèle à sa réputation de meneuse de jeu.

L’année dernière, Taneda a battu le record de l’équipe pour le plus grand nombre de passes décisives en une seule saison.

Tout au long du match, le Heat a dominé les tirs, avec 24 tentatives, tandis que Mount Royal n’en a réalisé que neuf.

À son deuxième départ pour le Heat, la gardienne Talia Gagnon a été appelée à effectuer trois arrêts.

Le Heat a disputé deux matchs jusqu’à présent cette saison, commençant par une victoire et un match nul.

UBCO sera de retour en action pour accueillir le Wolfpack de Thompson Rivers en visite le 2 septembre lors de la première confrontation de la Coupe des Présidents de l’année.

