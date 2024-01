L’UB cible Pete Lembo de Caroline du Sud comme entraîneur-chef de football

Le programme de football de l’Université de Buffalo a un nouvel responsable.

Le département des sports de l’UB a annoncé dimanche après-midi l’embauche de Pete Lembo comme entraîneur de football, et Lembo prend son premier poste d’entraîneur-chef depuis 2015, lorsqu’il était à Ball State. Plus récemment, Lembo a été entraîneur-chef associé et coordonnateur des équipes spéciales de Caroline du Sud au cours des trois dernières saisons.

“Nous travaillerons sans relâche pour recruter, développer et maximiser l’expérience de nos étudiants-athlètes sur et en dehors du terrain”, a déclaré Lembo dans un communiqué publié par le département des sports de l’UB. « Je suis vraiment ravi de réunir une équipe énergique qui établira des relations significatives avec nos joueurs et entre eux. »

UB présentera officiellement Lembo mardi à midi au Murchie Family Fieldhouse, et il fera ses débuts en tant qu’entraîneur de UB lorsque les Bulls ouvriront la saison le 29 août contre Lafayette au stade UB.

Les gens lisent aussi…

Cela a été trois années très spéciales pour moi et la famille Lembo ici en Colombie ! Je tiens à remercier Coach Beamer, Coach Tanner, notre staff d’entraîneurs, notre personnel de soutien et surtout nos joueurs pour leur soutien indéfectible ! L’avenir est radieux pour le football Gamecock ! Je regarde… – Pete Lembo (@Pete_Lembo) 21 janvier 2024

“Pete est un gagnant éprouvé en tant qu’entraîneur-chef et constitue une excellente recrue pour Buffalo”, a déclaré l’entraîneur-chef de Caroline du Sud, Shane Beamer, dans un communiqué. «Il a amélioré notre programme en Caroline du Sud sur et en dehors du terrain. J’ai hâte de voir ce qu’il fait à Buffalo.

Félicitations Pistolet Pete !!!!!! Une opportunité incroyable pour vous… Vous avez amélioré notre programme sur et en dehors du terrain Ce poste en Colombie est EXTRÊMEMENT attrayant pour beaucoup maintenant à cause de cela… Même si le nouvel entraîneur ne pourra jamais atteindre votre niveau d’utilisation de surnoms sur… https://t.co/WyIxn6Ku6D – Shane Beamer (@CoachSBeamer) 21 janvier 2024

Lembo remplace Maurice Linguist, qui a démissionné la semaine dernière pour devenir assistant dans l’équipe de Kalen DeBoer en Alabama, après trois saisons à l’UB.

Un porte-parole du département des sports a déclaré au Buffalo News que Lembo avait accepté un contrat de cinq ans à l’UB, mais que les conditions financières n’étaient pas immédiatement disponibles.

Le Post and Courier de Charleston, Caroline du Sud, a rapporté dimanche que, selon le contrat de Lembo en Caroline du Sud, il gagne un salaire annuel de 725 000 $, mais les termes de son contrat stipulent qu’il n’aura pas à payer de rachat à l’USC car il part pour devenir entraîneur-chef. Le linguiste gagnait un salaire de base annuel de 475 000 $ et une rémunération annuelle supplémentaire de 200 000 $, selon son contrat initial et sa prolongation.

“J’ai suivi sa carrière et j’ai été très impressionné non seulement par son sens de l’entraînement mais aussi par la façon dont il a réussi à ses différentes étapes”, a déclaré le directeur sportif de l’UB, Mark Alnutt, dans un communiqué. « Son engagement positif et l’établissement de relations avec les gens sont sans égal. Ceci est très avantageux lorsqu’il s’agit de mener à bien un programme. Je n’ai aucun doute que nous serons très compétitifs et remporterons des championnats au MAC. L’avenir est très prometteur pour le football UB avec l’entraîneur Lembo à la barre.

Une source a également déclaré au News que Lembo devait rencontrer les joueurs de l’UB mardi après-midi après sa présentation sur le campus.

En savoir plus sur Pete Lembo

Lembo, 53 ans, a grandi à Staten Island et a joué au football universitaire à Georgetown.

Lembo a été entraîneur-chef à Lehigh, à Elon et à Ball State de 2001 à 2015, mais a été assistant, coordinateur ou entraîneur-chef associé depuis 2016 au Maryland, Rice, Memphis et en Caroline du Sud. L’une des victoires de Lembo en tant qu’entraîneur-chef de Lehigh est survenue contre l’UB en 2002.

Lembo avait une fiche de 33-29 et 23-17 dans la Mid-American Conference en cinq saisons à Ball State, de 2011 à 2015. Il a mené les Cardinals à des matchs de bowling en 2012 et 2013.

Lembo a quitté Ball State après la saison 2015 pour rejoindre le personnel du Maryland en tant que coordinateur des équipes spéciales, travaillant avec l’ancien entraîneur-chef des Terps, DJ Durkin.

Ce qui attend Lembo

À l’UB, Lembo reprend une équipe qui avait un bilan de 14-23 au cours des trois dernières saisons et qui a disputé le Camellia Bowl 2022. Au cours de ces trois saisons, les Bulls n’ont terminé que deuxièmes dans la division Est du MAC. Les enjeux du championnat de la conférence changent cependant cette saison. Le MAC a éliminé ses divisions Est et Ouest du football après la saison 2023, et les deux meilleures équipes en fonction du pourcentage de victoires en conférence joueront pour le championnat MAC.

UB a fait entrer 12 joueurs sur le portail de transfert après la saison 2023, et sept de ces joueurs ont annoncé qu’ils rejoindraient de nouveaux programmes. Cependant, l’UB n’a perdu aucune de ses nouvelles recrues dans les lycées entre le départ de Linguist mardi et l’embauche de Lembo dimanche, et aucun transfert FBS, FCS ou collège n’a annoncé qu’ils ne rejoindraient pas le programme.

La première tâche de Lembo est de rencontrer les joueurs actuels et entrants et de décrire leurs engagements, responsabilités et rôles au sein du programme. Encore une fois, cela se produira mardi.

Deuxièmement : renforcer une équipe d’entraîneurs. L’UB compte actuellement un coordinateur (Dave Patenaude) et quatre assistants internes issus de l’ancienne équipe de Linguist.

Troisièmement : Lembo devra finaliser les dates des entraînements de printemps et du match de printemps de l’UB, ainsi que de la journée professionnelle de l’UB, qui a généralement lieu en mars.

UB ouvre la saison en août, mais on ne sait pas encore si UB affrontera Ball State – le dernier arrêt d’entraîneur-chef de Lembo – cet automne. Le MAC annoncera les futurs adversaires de chaque école fin janvier et publiera le calendrier complet 2024 fin février.