L’UAW vote à une écrasante majorité pour permettre aux dirigeants syndicaux d’appeler à la grève contre les entreprises de Détroit

Alors que la section locale 444 d’Unifor à Windsor, en Ontario, s’apprête à tenir son vote d’autorisation de grève ce week-end, les travailleurs de l’UAW ont voté massivement pour donner aux dirigeants syndicaux le pouvoir de déclencher des grèves contre les constructeurs automobiles de Détroit si un accord contractuel n’est pas conclu.

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a déclaré vendredi que les résultats étaient toujours en cours de décompte, mais que jusqu’à présent, 97 pour cent ont voté en faveur de l’autorisation d’une ou plusieurs grèves contre Stellantis, General Motors et Ford.

De tels votes sont presque toujours approuvés par de larges marges.

Les contrats entre le syndicat représentant environ 146 000 travailleurs de Stellantis, General Motors et Ford expirent le 14 septembre à 23 h 59. Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré plus tôt cette semaine que les négociations avec les entreprises ne progressaient pas assez vite. Mais il a également déclaré qu’une grève n’était pas inévitable.

Les négociations contractuelles avec les Trois de Détroit ont débuté en juillet, mais Fain a toujours déclaré que les entreprises ne négociaient pas sérieusement.

Unifor négocie également avec les Trois de Détroit.

Lors de la première journée de négociations contractuelles plus tôt ce mois-ci, la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, a eu des mots durs à l’égard des constructeurs automobiles.

« J’ai dit très clairement aux entreprises aujourd’hui que les attentes de nos membres sont très élevées », a déclaré Payne aux journalistes lors d’une conférence de presse le 10 août après avoir remis les offres d’ouverture à Ford, Stellantis et General Motors à Toronto.

« Les travailleurs ont montré à maintes reprises qu’ils étaient prêts à se battre et à faire grève si nécessaire pour que leurs revendications soient satisfaites.

Les travailleurs de Stellantis représentés par Unifor 444 tiennent dimanche un vote d’autorisation de grève.

« Notre solidarité ensemble est indispensable », a déclaré le syndicat dans un message sur Facebook. « Notre détermination à mener ce combat jusqu’au bout est nécessaire. Montrer à cette entreprise notre soutien pour notre avenir envoie un message fort selon lequel nous ne devons pas être PROVOQUÉS ! »

Photo d’archives de travailleurs en grève de l’UAW devant une usine de General Motors dans l’Ohio en 2019. (Marvin Fong/The Plain Dealer via AP)

Dans un communiqué vendredi, l’UAW a déclaré que le vote ne garantit pas qu’une grève sera déclenchée.

Fain a déclaré vendredi aux membres sur Facebook Live que le syndicat n’avait toujours pas choisi d’entreprise cible pour une grève et qu’il pourrait se retirer contre les trois. « Les choses pourraient toujours changer dans les négociations si quelque chose de miraculeux se produisait avec l’une des entreprises, cela pourrait changer », a-t-il déclaré. « Nous voulons des contrats d’ici le 14 septembre avec les trois. »

Les entreprises ont déclaré qu’elles négociaient de bonne foi à une époque de changements sans précédent dans le secteur automobile. L’industrie dépense des milliards pour passer des moteurs à combustion interne à l’alimentation par batterie afin de réduire la pollution et lutter contre le changement climatique.

Dimanche, la section locale 444 d’Unifor à Windsor, en Ontario, tiendra son vote d’autorisation de grève dimanche. (Carlos Osorio/Associated Press)

Stellantis, qui a suscité une grande colère de Fain ces dernières semaines, a déclaré vendredi que les négociations « continuent d’être constructives et collaboratives ».

La société a déclaré qu’elle souhaitait un accord qui équilibrerait les préoccupations des employés et permettrait à Stellantis de « relever les défis du marché américain et d’assurer l’avenir de tous nos employés, de leurs familles et de notre entreprise ».

« Ils gagnent tout simplement trop d’argent et ne nous en donnent pas assez. »

Il pense que le syndicat devrait faire grève dans les trois entreprises en même temps. « Cela ferait preuve de solidarité et nous sommes ici pour faire des affaires », a-t-il déclaré.