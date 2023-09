L’UAW va frapper 38 centres de pièces automobiles alors que la grève s’étend

Cette décision exclut Ford, qui, selon Fain, avait fait des progrès à la table des négociations.

« Ford montre qu’il est sérieux dans sa volonté de parvenir à un accord ; chez GM et Stellantis, c’est une autre histoire », a-t-il déclaré.

L’expansion de la grève amènera les économistes et les chefs d’entreprise à rechercher des signes indiquant que ses impacts commencent à se propager à mesure qu’elle entre dans sa deuxième semaine – comme la fermeture d’un fournisseur de pièces détachées, la mise au chômage des travailleurs dans d’autres secteurs ou le ralentissement des dépenses de consommation dans le Michigan et d’autres États. qui sont cruciaux pour la campagne de réélection de Biden.

La décision de Fain indique également que les partis restent très éloignés sur des questions telles que les salaires et le statut des travailleurs temporaires, et que le débrayage pourrait continuer à s’étendre dans les jours et semaines à venir. L’UAW réclame des augmentations de 36 pour cent par rapport aux conditions négociées en 2019, ainsi que des concessions telles que la semaine de travail de 32 heures, alors que les entreprises ont proposé des augmentations de l’ordre de 20 pour cent.

Aux risques politiques pour Biden s’ajoute la visite prévue de l’ancien président Donald Trump la semaine prochaine à Détroit, où le favori républicain tentera de courtiser les grévistes et d’autres partisans cols bleus potentiels, dont il a attiré en grand nombre les votes en 2016 et 2020. Trump a passé des mois à critiquer le plaidoyer de Biden en faveur d’une transition rapide vers les véhicules électriques, que les membres de l’UAW considèrent comme une menace pour leurs salaires et une recette pour la croissance des usines non syndiquées.

Les pourparlers entre les constructeurs automobiles et l’UAW se poursuivent, mais l’impasse reste tendue, le syndicat cherchant à obtenir des augmentations substantielles et des changements dans la structure salariale qui rapporteraient des milliards de dollars à ses membres – une augmentation des coûts de main-d’œuvre que les entreprises ont blanchie. à.

Les entreprises ont réagi à l’arrêt de travail en fermant certaines installations interconnectées et en licenciant temporairement les travailleurs de ces usines, tout en rejetant la faute sur l’UAW. Le syndicat a dénoncé ces mesures comme étant une tactique d’intimidation et s’est engagé à garantir que ces travailleurs reçoivent la même indemnité de grève que ceux qui participent aux piquets de grève.

L’UAW a amassé un fonds de grève de plus de 800 millions de dollars, jetant les bases d’une grève qui pourrait s’étendre jusqu’en 2024 sans épuiser les allocations de 500 dollars par semaine disponibles pour les membres qui ont quitté leur emploi ou ont été mis au chômage par des travailleurs au ralenti. plantes.

La stratégie du syndicat sous la direction de Fain, son fougueux dirigeant nouvellement élu, a consisté à maximiser les perturbations et la confusion pour les dirigeants des trois entreprises sans appeler l’ensemble de ses près de 150 000 membres à faire grève immédiatement. Il a cependant maintenu qu’il était prêt à provoquer un arrêt de travail total – une décision qui serait sans précédent dans l’histoire des Trois Grands et qui aurait d’énormes implications pour les régions productrices d’automobiles et pour l’économie dans son ensemble.

On ne sait pas exactement combien de temps une grève pourrait durer, ni quelles concessions les négociateurs sont prêts à faire pour ouvrir la voie à un accord.

Les constructeurs automobiles affirment que les revendications du syndicat pourraient nuire à leurs résultats financiers et les désavantager par rapport aux constructeurs automobiles basés à l’étranger et aux concurrents non syndiqués – en particulier compte tenu de l’emprise de Tesla sur le marché en pleine croissance des véhicules électriques.

L’UAW maintient qu’il soutient la transition vers les véhicules électriques et accuse les entreprises d’utiliser les véhicules électriques comme prétexte pour sous-traiter les travailleurs. Le syndicat cherche également à pouvoir faire grève en cas de fermeture d’usines, un outil de négociation non autorisé dans le cadre de son précédent accord avec les constructeurs automobiles.

Et le syndicat cherche des moyens de réduire la dépendance des Trois Grands à l’égard des travailleurs temporaires, qui sont payés à un taux horaire inférieur à celui des syndiqués à part entière, entre autres revendications qui sont toujours d’actualité.

L’impasse a créé de l’incertitude à Washington, en particulier parmi les membres de l’administration Biden et leurs collègues démocrates, qui recherchent une résolution relativement rapide tout en restant solidaires avec leurs alliés syndicaux.

Peu de temps après l’annonce de la grève la semaine dernière, Biden a fait sa déclaration de soutien la plus véhémente aux travailleurs à ce jour et a demandé à la secrétaire au Travail par intérim Julie Su et au conseiller principal de la Maison Blanche Gene Sperling de contribuer aux négociations. Cependant, les deux hommes se sont ensuite retirés pendant que les négociations se déroulaient – ​​soulignant que même si l’administration a de nombreux enjeux politiques, elle ne dispose pas de beaucoup d’autorité formelle sur laquelle s’appuyer dans les négociations collectives privées.

Trump, qui mène un groupe républicain en lice pour la Maison Blanche, a tenté de combler ce vide en prévoyant d’organiser mercredi à Détroit un événement qui sert également de contre-programmation pour le débat présidentiel du GOP le même soir et d’occasion de le tribunal a mécontenté les membres du syndicat.

Les responsables de Biden ne savent pas vraiment comment calibrer leur réponse à la stratégie de Trump, même si le bilan de l’ancien président en matière de travail depuis son premier mandat était résolument mitigé.

L’UAW s’est jusqu’à présent abstenu de soutenir la réélection de Biden. Néanmoins, Fain a rejeté les appels de Trump tout en essayant de minimiser les enjeux politiques de la grève.

« Cette bataille ne concerne pas le président, elle ne concerne pas l’ancien président ou toute autre personne avant cela », a déclaré Fain cette semaine, une phrase qu’il a répétée presque textuellement dans de nombreuses interviews avec les médias.