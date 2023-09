L’UAW supprime l’indemnisation de 21 millions de dollars du PDG de Ford alors qu’une grève se profile

Le syndicat United Auto Workers (UAW) est à quelques heures d’une grève contre les « Trois Grands » constructeurs automobiles aux États-Unis, mais le PDG de Ford Motor Company, Jim Farley, a déclaré que les revendications du syndicat étaient irréalistes pour les entreprises.

Les membres du syndicat ont voté le mois dernier en faveur d’une grève contre Ford, General Motors et Stellantis, à moins qu’un accord ne soit conclu entre les constructeurs et les négociateurs d’ici jeudi à 23 h 59. Parmi les revendications de l’UAW, qui représente environ 150 000 travailleurs de l’automobile, figurent des augmentations de salaire de 40 pour cent pour les employés sur un contrat de quatre ans – la même augmentation de rémunération que celle obtenue par les trois grands PDG au cours des quatre dernières années.

Mais lors d’un entretien avec CNBC jeudi après-midi, Farley a averti que répondre aux demandes de l’UAW pourrait entraîner une perte de près de 16 milliards de dollars de bénéfices pour l’entreprise et que Ford aurait « fait faillite maintenant ».

Les membres du syndicat United Auto Workers et d’autres se rassemblent pour un rassemblement après avoir participé au défilé de la fête du travail de Détroit, le 4 septembre 2023, dans le Michigan. Le temps presse pour que les négociateurs parviennent à un accord avec les constructeurs avant que le syndicat ne se mette en grève contre les « trois grands » constructeurs automobiles américains.

Bill Pugliano/Getty Images



« Le salaire moyen serait de près de 300 000 dollars [per employee] pour une semaine de travail de quatre jours », a déclaré Farley.

« Notre professeur titulaire gagne 66 000 dollars », a-t-il poursuivi. « Certains militaires ou pompiers gagnent environ 50 000 dollars. C’est quatre ou cinq fois, six fois plus que ce qu’ils gagnent. Nous ne pouvons en aucun cas être durables en tant qu’entreprise. C’est pourquoi nous avons présenté notre proposition il y a deux semaines pour dire : » écoutez, vous voulez que nous choisissions la faillite plutôt que de soutenir nos travailleurs.' »

L’UAW rapidement est revenu en arrière aux commentaires de Farley sur X, anciennement Twitter, écrivant en réponse à un extrait de l’interview de CNBC, « Cet homme a gagné 21 MILLIONS DE DOLLARS l’année dernière. »

Selon un rapport Selon NPR, Mary Barra, PDG de General Motors, la dirigeante la mieux payée parmi les trois grands constructeurs automobiles, a gagné près de 29 millions de dollars en 2022, soit environ 362 fois la moyenne des employés de l’entreprise.

La rémunération de Farley était environ 281 fois supérieure à la moyenne de la même année. Et le PDG de Stellantis, Carlos Taveras, qui a gagné 24,8 millions de dollars, gagne environ 365 fois plus que la moyenne des employés. Les ratios des sociétés ont été publiés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Ford a fait une offre plus tôt ce mois-ci qui comprenait une augmentation de salaire combinée garantie de 15 pour cent pour les employés horaires et des avantages sociaux améliorés pendant la durée du contrat de l’employé. Stellantis a proposé un accord similaire, avec une augmentation des salaires de 14,6 % sur un contrat de quatre ans.

L’offre de General Motors comprenait une augmentation de salaire de 20 pour cent sur la durée du contrat, avec des augmentations de 10 pour cent la première année. L’UAW a rejeté les offres des trois fabricants, qui ont été qualifiées de « profondément inadéquates » par le président du syndicat, Shawn Fain.

Une grève pourrait avoir des effets néfastes sur l’industrie automobile américaine. D’autres syndicats se sont également montrés solidaires de l’UAW, notamment les Teamsters, qui représentent des milliers de chauffeurs de camions et de transporteurs de marchandises. Selon un rapport du Presse gratuite de Détroit, Les membres des Teamsters qui transportent des véhicules prévoient de ne pas livrer de voitures à Ford, General Motors ou Stellantis si l’UAW décide de faire grève.

Semaine d’actualités a contacté les bureaux de presse de Ford, General Motors et Stellantis par courrier électronique jeudi pour obtenir leurs commentaires avant la grève imminente.