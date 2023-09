L’UAW s’apprête à faire grève dans trois usines automobiles Ford, GM et Stellantis

DETROIT – Le syndicat United Auto Workers envisage de faire grève dans trois usines américaines d’assemblage de Moteurs généraux , Moteur Ford et Stellantis a annoncé le président de l’UAW, Shawn Fain, jeudi soir.

Les grèves dépendent du fait que le syndicat et les constructeurs automobiles ne parviennent pas à un accord avant la date limite de 23 h 59 HE. Les personnes impliquées dans les discussions ont déclaré à CNBC que les parties restaient éloignées les unes des autres jeudi soir et que des grèves étaient « très probables ». Fain a également déclaré mercredi que des grèves étaient « probables ».

Les installations sont l’usine de camions de taille moyenne et de fourgonnettes pleine grandeur de GM à Wentzville, dans le Missouri ; l’usine de camionnettes intermédiaires Ranger et de SUV Bronco de Ford à Wayne, Michigan ; et l’usine Jeep Wrangler et Gladiator de Stellantis à Toledo, Ohio. Pour Ford, Fain a déclaré que seuls les travailleurs des secteurs de la peinture et de l’assemblage final seraient en grève.

Les usines sélectionnées produisent pour les constructeurs automobiles des véhicules très rentables qui restent largement très demandés. Environ 12 700 travailleurs – 5 800 chez Stellantis, 3 600 chez GM et 3 300 chez Ford – se mettront en grève dans l’ensemble des usines, a indiqué le syndicat. L’UAW représente environ 146 000 travailleurs chez Ford, GM et Stellantis.

Les usines ont été sélectionnées par le syndicat dans le cadre d’un plan de grève ciblée initialement annoncé mercredi soir par Fain, qui a négocié de manière non conventionnelle avec les trois constructeurs automobiles en même temps et s’est montré réticent à faire de grands compromis sur les revendications du syndicat.