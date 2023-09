L’UAW réclame une semaine de travail de quatre jours pour ses membres

Les Travailleurs unis de l’automobile (UAW) ont lancé une grève historique la semaine dernière contre les « trois grands » constructeurs automobiles américains – Ford Motor Co., General Motors et Stellantis – avec une liste de revendications comprenant une semaine de travail de quatre jours. Cela marque une avancée significative pour l’idée, qui est devenue une réalité pour certains employés de bureau mais il n’est pas encore arrivé à la chaîne de montage.

Les travailleurs de l’automobile veulent désormais adhérer. Près de 13 000 membres de l’UAW ont débrayé dans trois usines des trois marques de Détroit. le 15 septembre. En plus d’exiger des augmentations et de meilleurs avantages sociaux, les travailleurs de l’automobile veulent une semaine de travail de 32 heures avec le même salaire qu’une semaine de 40 heures. La direction du syndicat a déclaré que ce changement était nécessaire pour améliorer la qualité de vie des travailleurs.

« Nos membres travaillent 60, 70, voire 80 heures par semaine juste pour joindre les deux bouts. Ce n’est pas vivre. Il survit à peine et doit cesser », a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, sur Facebook. direct en août.

D’autres syndicats ont également soutenu l’idée. L’AFL-CIO, la plus grande fédération syndicale des États-Unis, négociation recommandée pour une semaine de travail de quatre jours en 2019 afin de « renforcer le mouvement syndical ».

Certaines entreprises technologiques ont déjà adopté la semaine de travail de quatre jours

Des dizaines d’entreprises aux États-Unis ont adopté une semaine de travail de quatre jours, selon le site de recherche d’emploi 4 Day Week. Kickstarter a pris le virage en 2022, encouragé par preuve qu’il augmente la productivité des employés et améliore la rétention – deux résultats que le la plateforme de financement participatif a trouvé rester vrai. L’éditeur de logiciels Basecamp a une semaine de travail de 32 heures pendant l’été, de mai à septembre. Même les géants de la technologie aiment Microsoft et Amazone ont testé un programme de quatre jours. Même si les entreprises technologiques ont pris le virage, la semaine de travail de quatre jours est encore largement considérée comme un changement quelque peu radical.

La pression des ouvriers d’usine pourrait être nécessaire pour généraliser la semaine de travail de quatre jours.

La grève de l’UAW pourrait constituer un tournant dans l’adoption de la semaine de travail de quatre jours. La revendication sans précédent du syndicat aura des «répercussions massives», qu’elle aboutisse ou non, Cathy Creighton, directrice de l’École des relations industrielles et de travail de l’Université Cornell, Buffalo Co-Lab, a déclaré à MarketWatch.

Les travailleurs de l’automobile, qui aux États-Unis ont une histoire de pionniers nouvelles normes du travail, frappent lorsque le fer est chaud. Dans un monde post-covid, les attitudes envers l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ont changé, le marché du travail est tendu et les entreprises sont impatientes de chercher de nouvelles façons d’attirer et de retenir les travailleurs. Moins de temps passé au travail pourrait bien être la solution – et selon enquêtes récentesles Américains y sont favorables.

Ce que pensent les travailleurs américains d’une semaine de travail de quatre jours, en chiffres

87%: Adultes salariés qui ont déclaré qu’ils seraient « plutôt ou très intéressés » par une semaine de travail de quatre jours, selon une enquête de 2023 de Morning Consult. (L’enquête a défini une semaine de travail de quatre jours comme « travailler quatre jours par semaine pendant plus de 10 heures par jour »)

93 % : Les millennials intéressés par une semaine de travail plus courte, représentant la cohorte la plus enthousiaste à l’idée

71% : Les baby-boomers qui se sont déclarés intéressés, représentant la cohorte la moins enthousiaste

75%: Les Américains intéressés par une semaine de travail de quatre jours, selon une enquête de 2023 de Talent.com

43% : Partager ceux qui estiment qu’il s’agit d’une progression logique après l’adoption du travail hybride, selon la même enquête

Fait intéressant : la semaine de travail de cinq jours trouve son origine dans l’industrie automobile

Le fondateur de Ford Motor Co., Henry Ford, a été l’un des premiers à adopter la semaine de travail de cinq jours et 40 heures, qui est devenue une norme sur les lieux de travail du monde entier. En septembre 1926, Ford institua la semaine de travail de cinq jours dans ses usines automobiles, créer efficacement le concept moderne du « week-end ». Avant cette date, travailler six jours par semaine était la norme.

Ford lui-même a écrit dans un bulletin d’information d’entreprise à l’époque : « Tout comme la journée de huit heures a ouvert la voie à la prospérité en Amérique, la semaine de travail de cinq jours ouvrira la voie à une prospérité encore plus grande… Il est grand temps de nous débarrasser de l’idée que les loisirs pour les gens les ouvriers sont soit du temps perdu, soit un privilège de classe.

Aujourd’hui, près de 100 ans plus tard, il semble que les travailleurs du secteur même où Ford a imposé l’horaire de 40 heures pourraient avoir le pouvoir de reprendre davantage de travail. leur temps.

