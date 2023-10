L’UAW n’étendra pas les grèves cette semaine chez GM, Ford et Stellantis

« Cette menace a apporté une victoire transformatrice », a déclaré Fain, portant un t-shirt « MANGER LES RICHES », lors d’une diffusion en ligne vendredi. « On nous dit depuis des mois que c’est impossible… et maintenant nous les avons appelés au bluff. Ce que cela signifiera pour nos membres ne peut être sous-estimé. »

« Le plan était de fermer les usines de moteurs et de transmissions et de les remplacer définitivement par des emplois dans les batteries à bas salaires », a déclaré Fain. « Nous avions un plan différent, et notre plan est gagnant chez GM. Et nous nous attendons à ce qu’il gagne également chez Ford et Stellantis. »

Ford a refusé de commenter suite aux commentaires de Fain vendredi, faisant référence à une déclaration publiée plus tôt dans la semaine selon laquelle l’entreprise reste « ouverte à la possibilité de travailler avec l’UAW sur de futures usines de batteries aux États-Unis, rappelant qu’il s’agit d’investissements de plusieurs milliards de dollars et qu’ils ont fonctionner à des niveaux durablement compétitifs.

Fain a déclaré que Ford avait proposé une augmentation de 23 % sur la durée du contrat prévu de quatre ans et demi, tandis que GM et Stellantis se situent à environ 20 %. Stellantis et Ford ont également convenu de rétablir un ajustement au coût de la vie que le syndicat avait perdu il y a plus de dix ans, entre autres propositions améliorées de chacune des entreprises.

« J’aurais aimé être ici pour annoncer un accord de principe avec une ou plusieurs de ces sociétés, mais je veux être très clair : nous faisons des progrès significatifs », a déclaré Fain. « En seulement trois semaines, nous avons fait progresser ces entreprises plus loin que quiconque ne l’aurait cru possible. »

Seuls 25 200 travailleurs, soit environ 17 % des membres de l’UAW couverts par les contrats expirés avec les constructeurs automobiles de Détroit, sont actuellement en grève. Fain avait précédemment déclaré que le syndicat augmenterait les arrêts de travail, en fonction des progrès réalisés dans les négociations contractuelles.

Les grèves ont commencé dans une usine d’assemblage de chacun des constructeurs automobiles de Détroit, suivies par 38 centres de pièces détachées et de distribution de GM et Stellantis. Il y a une semaine, le syndicat a étendu les grèves aux usines d’assemblage de GM dans le Michigan et de Ford dans l’Illinois.

« Nous avons été très prudents quant à la manière dont nous intensifions cette stratégie », a déclaré Fain.

La production de véhicules touchée par les grèves comprend le pick-up intermédiaire Ranger de Ford et les SUV Bronco, Explorer et Lincoln Aviator ; Le SUV Jeep Wrangler et le petit pick-up Gladiator de Stellantis ; et les camionnettes intermédiaires Chevrolet et GMC de GM, les VUS Chevrolet Traverse, Cadillac XT4 et Buick Enclave et la berline Chevrolet Malibu. La production des Malibu et XT4 a été interrompue en raison de pénuries de pièces causées par la grève.

GM a déclaré cette semaine que la grève de l’UAW lui avait coûté 200 millions de dollars en perte de production au cours du troisième trimestre.

Les négociateurs de l’UAW ont reçu des contre-propositions de chacun des constructeurs automobiles de Détroit au cours de la semaine dernière, à commencer par Stellantis il y a une semaine avant l’annonce de la grève de Fain vendredi. Ford a suivi en début de semaine avec une proposition, puis GM a soumis une contre-offre mercredi soir.