L’UAW lance une grève historique contre tous les grands constructeurs automobiles : NPR

Une grève historique chez les trois constructeurs automobiles de Détroit est actuellement en cours.

Pour la toute première fois, le syndicat United Auto Workers fait grève contre les trois grands constructeurs automobiles en même temps, après avoir échoué à conclure un accord sur un nouveau contrat avant la date limite de 23 h 59 jeudi.

Mais la grève n’impliquera pas la totalité des près de 150 000 syndiqués qui travaillent dans les trois constructeurs automobiles et qui quitteront en masse leur emploi.

Au lieu de cela, les travailleurs de trois usines automobiles du Midwest… une usine d’assemblage de General Motors à Wentzville, dans le Missouri, une usine d’assemblage de Stellantis à Toledo, dans l’Ohio, et une partie d’une usine Ford à Wayne, dans le Michigan. — ont été les premiers à quitter leur poste dans le cadre de la stratégie de « grève debout » du président de l’UAW, Shawn Fain.

Pour l’instant, cela signifie que la grève implique un peu moins de 13 000 travailleurs, soit moins de 9 % des membres de l’UAW dans les trois entreprises.

Mais d’autres sites pourraient suivre à tout moment, en fonction de l’évolution des négociations avec les entreprises – une stratégie destinée à accroître la pression sur les entreprises en les laissant deviner comment leurs opérations seraient perturbées.

« C’est le moment décisif de notre génération », a déclaré Fain aux membres de l’UAW lors d’un événement Facebook Live jeudi soir. « L’argent est là, la cause est juste, le monde nous regarde. »

Les grèves ciblées s’écartent du modèle traditionnel de l’UAW, qui implique généralement que tous les membres syndiqués d’une même entreprise quittent leur travail en même temps.

L’UAW a également choisi de négocier avec les trois constructeurs automobiles en même temps, ce qui s’écarte encore davantage de ses méthodes précédentes.

Auparavant, l’UAW avait choisi un constructeur automobile avec lequel conclure un accord, concentrant ses actions sur cette entreprise jusqu’à ce qu’elle obtienne un accord – et avait ensuite poussé les deux autres membres des Trois Grands à s’aligner plus ou moins sur cet accord.

Pourtant, Fain n’a pas ordonné que tous les travailleurs syndiqués des trois grands constructeurs automobiles débrayent en même temps.

Une approche conflictuelle

En tant que premier dirigeant démocratiquement élu de l’UAW, Fain, lui-même membre du syndicat de longue date, a adopté une approche des négociations plus conflictuelle que ses prédécesseurs – notamment en se filmant en train de jeter à la poubelle les propositions des trois grands constructeurs automobiles.

Il a répété à plusieurs reprises les principales revendications économiques du syndicat – notamment des augmentations de salaire de 40 % qui, selon lui, seraient conformes aux augmentations de salaire des PDG, le rétablissement des retraites et des soins de santé pour les retraités et des ajustements au coût de la vie.

« Les Trois Grands peuvent se permettre de nous donner immédiatement notre juste part », a déclaré mercredi Fain aux membres de l’UAW.

Fain a dénoncé les précédents dirigeants de l’UAW pour avoir conclu des accords avec les constructeurs automobiles qui, selon lui, ne favorisaient pas les 150 000 membres du syndicat qui travaillent dans ces entreprises.

Lors de la crise financière de 2008, l’UAW a fait d’importantes concessions pour aider les constructeurs automobiles à se remettre sur pied.

Les travailleurs ressentent encore aujourd’hui les effets de ces concessions – une dynamique clé qui sous-tend les négociations de cette année.

Sous Fain, l’UAW a également axé ses revendications sur les bénéfices des constructeurs automobiles ces dernières années, ainsi que sur les disparités salariales entre les hauts dirigeants et les membres des syndicats de base.

Collectivement, les trois grands constructeurs automobiles ont vu leurs bénéfices monter en flèche pendant la pandémie, lorsque des facteurs tels que la pénurie de pièces détachées ont entraîné une flambée des prix des voitures, augmentant ainsi les marges bénéficiaires des entreprises.

Lors d’un événement Facebook Live mercredi soir, Fain a comparé les bénéfices des entreprises – en hausse de 65 % sur quatre ans – aux salaires des travailleurs de l’automobile, qui n’ont augmenté que de 6 % au cours de la même période.

Et la transition de l’industrie automobile vers les véhicules électriques est au centre des négociations. L’UAW se bat pour la protection des travailleurs alors que les entreprises investissent de plus en plus dans la production de véhicules électriques, ce qui suscite des inquiétudes quant aux conséquences possibles pour les emplois traditionnels dans l’automobile.

Une grève prolongée constitue une menace potentielle pour l’économie américaine. Dans un scénario dans lequel les quelque 150 000 membres du syndicat de l’automobile de l’UAW feraient grève pendant six semaines, l’impact sur l’économie reviendrait à réduire d’environ 0,2 % le PIB du quatrième trimestre.

Ce n’est pas beaucoup en soi, et l’économie s’est révélée jusqu’à présent bien plus solide que prévu.

Mais les grèves pourraient ajouter un autre facteur défavorable pour les États-Unis, notamment la hausse des prix de l’essence et la fin du moratoire sur les prêts étudiants.

Les constructeurs automobiles sont frustrés

Les trois constructeurs automobiles ont modifié leurs propositions salariales initiales, passant d’offres d’ouverture à 9 ou 10 %. augmente jusqu’à 20% dans les offres les plus récentes. Le syndicat affirme que ces offres ne tiennent pas suffisamment compte des années de stagnation des salaires.

Mais les entreprises affirment avoir fait de véritables tentatives pour parvenir à des accords. General Motors a tenté d’éviter une grève avec une offre concrète jeudi après-midi, une proposition que la PDG Mary Barra a qualifiée de « paquet économique convaincant et sans précédent ».

« Cela répond à ce que vous nous avez dit être le plus important pour vous, malgré la rhétorique enflammée des dirigeants de l’UAW », a déclaré Barra dans un communiqué au sujet de la dernière offre de GM, qui augmenterait les salaires de 20 % sur la durée du contrat.

Les trois entreprises ont également mis sur la table des protections contre le coût de la vie – bien que le syndicat affirme que ces offres n’offriraient pas une protection salariale suffisante pour suivre l’inflation au cours des quatre années et demie à venir.

Des sources de Ford ont déclaré jeudi aux journalistes que répondre pleinement aux exigences de l’UAW entraînerait l’arrêt complet de la nouvelle production en raison des coûts de main-d’œuvre beaucoup plus élevés.

« Si nous avions accepté les demandes de l’UAW… nous aurions déjà perdu 15 milliards de dollars et fait faillite », a déclaré jeudi à CNBC le PDG de Ford, Jim Farley. « Nous ne pouvons en aucun cas être durables en tant qu’entreprise. »

Les membres de l’UAW devraient encore ratifier tout accord conclu entre les négociateurs syndicaux et l’un des constructeurs automobiles, et les travailleurs pourraient choisir de renvoyer leurs dirigeants à la table pour faire pression pour obtenir davantage.

L’été du travail

Le débrayage de l’UAW est la 17ème grève aux États-Unis impliquant plus de 2 000 travailleurs jusqu’à présent cette année, selon les données de l’École des relations industrielles et du travail de l’Université Cornell.

De nombreux autres syndicats ont menacé de faire grève, entraînant dans certains cas des gains substantiels pour les travailleurs.

Après des mois de négociations controversées qui ont conduit 340 000 travailleurs d’UPS au bord de la grève, le syndicat des Teamsters a obtenu en juillet une augmentation moyenne de 48 % du salaire total, sur la durée du contrat de cinq ans, pour les travailleurs à temps partiel existants.

En août, l’Allied Pilots Association, qui représente 15 000 pilotes d’American Airlines, a réussi à faire pression sur les compagnies aériennes pour qu’elles augmentent les salaires des pilotes de plus de 46 % sur quatre ans.

Mais certains experts du monde du travail affirment que les travailleurs de l’automobile ne disposent peut-être pas du même poids que les travailleurs et les pilotes d’UPS pour obtenir une augmentation de salaire aussi importante.

Les trois grands constructeurs automobiles étaient autrefois le choix principal de nombreux Américains. Mais aujourd’hui, le marché est peuplé de constructeurs automobiles étrangers tels que Toyota et Volkswagen, qui ne sont pas touchés par les menaces de grève et peuvent continuer à produire des voitures à un rythme régulier.

« Ils ne disposent pas d’un levier exceptionnel car il y a beaucoup de concurrence », a déclaré Harry Katz, professeur de négociation collective à l’Université Cornell, faisant référence à la capacité des constructeurs automobiles à déplacer leur production vers le Sud, non syndiqué, ou à l’étranger.