L’UAW frappera davantage d’usines automobiles américaines si aucun progrès sérieux n’est réalisé

DETROIT – Le syndicat United Auto Workers annoncera des grèves supplémentaires à Moteurs généraux , Moteur Ford et Stellantis usines si les parties ne font pas de « progrès sérieux » dans les négociations d’ici vendredi midi HE, a annoncé le président de l’UAW, Shawn Fain, lundi soir.

Le syndicat a sélectionné ces usines dans le cadre de plans de grève ciblés, alors que les dirigeants de Fain et de l’UAW négociaient de manière non conventionnelle avec les trois constructeurs automobiles en même temps. Il qualifie les arrêts de travail de « grèves debout », un clin d’œil aux grèves « d’occupation » historiques menées par l’UAW dans les années 1930.

Actuellement en grève, les travailleurs de l’usine de camions de taille moyenne et de fourgonnettes pleine grandeur de GM à Wentzville, dans le Missouri ; l’usine de camionnettes intermédiaires Ranger et de SUV Bronco de Ford à Wayne, Michigan ; et l’usine Jeep Wrangler et Gladiator de Stellantis à Toledo, Ohio.

« La « grève debout » est une nouvelle approche de grève. Au lieu de frapper toutes les usines d’un coup, certaines sections locales ont été appelées à « se lever ».

et se mettent en grève. Si les constructeurs automobiles ne parviennent pas à progresser dans les négociations et à négocier de bonne foi, davantage de sections locales seront appelées à se lever et à se joindre à la grève », a déclaré Fain lundi.

Les grèves ciblées se concentrent généralement sur des usines clés, ce qui peut ensuite entraîner l’arrêt de la production d’autres usines en raison d’un manque de pièces. Ces mesures ne sont pas sans précédent, mais la manière dont le syndicat les mène n’est pas typique.

Ford et Stellantis n’ont pas immédiatement répondu pour commenter le nouveau « délai ». GM a publié une déclaration générale sur les négociations : « Nous continuons à négocier de bonne foi avec le syndicat pour parvenir à un accord le plus rapidement possible dans l’intérêt des membres de notre équipe, des clients, des fournisseurs et des communautés à travers les États-Unis ».

Les plans de grève supplémentaires ont lieu malgré que les constructeurs automobiles aient fait des offres record au syndicat, qui comprennent des augmentations de salaire horaire d’environ 20 %, des milliers de dollars de primes, le maintien de l’assurance maladie platine du syndicat et d’autres avantages sociaux améliorés.

Les principales revendications du syndicat comprenaient des augmentations de salaire horaire de 40 %, une semaine de travail réduite à 32 heures, un retour aux retraites traditionnelles, l’élimination des niveaux de rémunération et le rétablissement des ajustements au coût de la vie, entre autres.