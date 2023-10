L’UAW étend sa grève et frappe la plus grande usine de Ford

CNN

Le syndicat United Auto Workers a surpris Ford avec une escalade majeure de sa grève, ordonnant aux travailleurs de quitter leur travail dans la plus grande usine de l’entreprise.

Tard mercredi soir, le syndicat a demandé à 8 700 travailleurs de faire grève à l’usine de camions du Kentucky, qui fabrique certains des véhicules les plus importants de Ford, notamment la version poids lourd de son pick-up Série F, ainsi que ses SUV pleine grandeur.

« Nous avons été très clairs et nous avons attendu assez longtemps, mais Ford n’a pas compris le message », a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain. « Il est temps d’obtenir un contrat équitable chez Ford et dans le reste des trois grands. S’ils ne peuvent pas comprendre cela après quatre semaines, les 8 700 travailleurs qui fermeront cette usine extrêmement rentable les aideront à le comprendre.»

Un responsable de Ford a déclaré aux médias que l’UAW avait demandé une séance de négociations avec Ford mercredi soir. Il a déclaré que le syndicat souhaitait que Ford présente une offre différente de celle qu’il avait présentée auparavant. Après une très brève discussion qui n’a duré que quelques minutes, Fain a déclaré aux responsables de l’entreprise : « Si c’est tout ce que vous avez, vous venez de perdre KTP », et la réunion s’est terminée, selon les responsables de Ford.

Une source syndicale a une version comparable de la brève séance de négociation, Fain disant aux responsables de Ford : « Si c’est tout ce que vous avez pour nous, la vie de nos membres et ma poignée de main valent plus que cela. Cela vient de vous coûter l’usine de camions du Kentucky.

Le responsable syndical a déclaré que Fain avait dit à l’entreprise que lui et le principal négociateur du syndicat chez Ford prendraient l’offre en délibéré, mais que l’offre était la même que celle que Ford avait faite au syndicat des semaines plus tôt, même si l’entreprise avait dit le syndicat ferait une nouvelle offre économique.

L’UAW a fait grève non seulement contre Ford, mais aussi contre General Motors et Stellantis, depuis le 15 septembre. Ce n’est pas la première fois que le syndicat étend la grève à d’autres installations. Mais c’est la première fois qu’il étend sa frappe à des cibles supplémentaires sans aucun avertissement public quant à une éventuelle expansion.

L’expansion de la grève a eu lieu à 18h30 HE mercredi soir, bien que le responsable de Ford ait déclaré que les discussions dans l’usine avant la séance de négociation indiquaient que les travailleurs se mettraient en grève après 18h00, selon le responsable de Ford.

En s’attaquant à l’usine de camions du Kentucky, le syndicat s’attaque à une partie beaucoup plus rentable de la gamme Ford. Les véhicules de l’usine génèrent un chiffre d’affaires annuel de 25 milliards de dollars pour l’entreprise, soit environ un sixième de son chiffre d’affaires mondial global. Bien qu’elle ne produise pas le F-150, le véhicule le plus vendu de l’entreprise, elle construit les versions plus grandes du camion ainsi que les VUS Ford Expedition et Lincoln Navigator.

Jusqu’à mercredi soir, la grève de l’UAW chez Ford visait une usine de Wayne Michigan qui fabrique la petite camionnette Ford Ranger et le Bronco, ainsi que l’usine d’assemblage de Chicago qui fabrique les SUV Ford Expedition et Lincoln Aviator. Bien que tous ces véhicules soient rentables, ils ne sont pas les moteurs de profit que sont les camionnettes lourdes et les camionnettes pleine grandeur Ford.

L’entreprise a déclaré qu’elle estimait que les conditions économiques de l’offre, en termes de salaires et d’avantages sociaux, étaient les meilleures proposées jusqu’à présent par les trois constructeurs automobiles.

« La décision de la direction de l’UAW de rejeter cette offre de contrat record – que l’UAW a publiquement décrite comme la meilleure offre sur la table – et de faire grève à l’usine de camions du Kentucky, entraîne de graves conséquences pour notre personnel, nos fournisseurs, nos concessionnaires et nos clients commerciaux », indique un communiqué. de Ford.

La fermeture de l’usine de camions du Kentucky met également en danger une douzaine d’opérations Ford supplémentaires et de nombreuses autres opérations de fournisseurs qui emploient ensemble plus de 100 000 personnes.

On avait espéré qu’il y aurait suffisamment de progrès pour qu’un accord mettant fin à la grève dans au moins une des entreprises soit proche. Vendredi, Fain a refusé d’étendre la grève et a déclaré aux membres du syndicat que GM avait accepté une revendication commerciale clé visant à inclure les travailleurs d’une usine de batteries en coentreprise que l’entreprise a ouverte et qu’elle prévoit d’autres dans cet accord-cadre national avec le syndicat.

Le syndicat est très préoccupé par le fait que les projets des constructeurs automobiles visant à passer des voitures à essence aux véhicules électriques dans les années à venir pourraient coûter des emplois à leurs membres en déplaçant les emplois des usines de moteurs et de transmissions représentées par le syndicat vers des usines de batteries non syndiquées.

Le responsable de Ford a déclaré que la plupart des négociations entre l’UAW et l’entreprise jusqu’à présent cette semaine se sont concentrées sur les usines de batteries en coentreprise de l’entreprise, ainsi que sur les prestations de retraite, une autre revendication majeure du syndicat. Il a déclaré que des progrès avaient été réalisés sur ces questions avant la séance de négociation de mercredi.