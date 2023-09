L’UAW étend sa grève chez GM et Stellantis mais fait état de progrès dans les négociations chez Ford

New York

Le syndicat United Auto Workers étend sa grève contre GM et Stellantis, mais a déclaré que les progrès dans les négociations avec Ford signifiaient qu’il n’augmenterait pas le nombre de travailleurs qui manifestent déjà dans cette entreprise.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, en a fait l’annonce vendredi matin. « A midi, heure de l’Est, tous les centres de distribution de pièces détachées de General Motors et Stellantis seront en grève », a-t-il déclaré. « Nous arrêterons la distribution de pièces détachées jusqu’à ce que ces deux sociétés reprennent conscience et se présentent à la table avec une offre sérieuse. »

Mais Fain a déclaré qu’il y avait eu une amélioration significative des offres de Ford et que c’était la raison pour laquelle la grève ne s’étendrait pas là-bas.

« Nous voulons reconnaître que Ford souhaite sérieusement parvenir à un accord », a-t-il déclaré.

La grève s’étendra désormais aux 38 centres de pièces détachées et de distribution de GM et Stellantis. Les centres de distribution envoient généralement des pièces aux concessionnaires pour les utiliser pour les réparations, de sorte que cette décision pourrait rapidement paralyser la capacité des concessionnaires à effectuer des réparations, qui constituent la partie la plus rentable de leur activité.

Cependant, l’annonce de progrès chez Ford a fait naître l’espoir que la grève, du moins à ce stade, pourrait prendre une fin relativement rapide. Avant vendredi, il y avait peu de signes publics indiquant que le syndicat et la direction des trois sociétés étaient proches d’un accord.

L’annonce intervient quelques jours seulement après que Ford ait conclu un accord de principe avec le syndicat canadien Unifor, qui a permis d’éviter une grève de plus de 5 000 travailleurs de l’automobile dans ce pays qui aurait dû fermer ses trois usines.

À 10 h 30 HE, Stellantis (STLA) est en hausse de 0,98% ; Ford (F) est en hausse de 3,57% ; et GM (Directeur général) est en hausse de 0,7%.

Ceci est une histoire en développement. Il sera mis à jour.