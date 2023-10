L’UAW et les travailleurs de Mack Trucks voteront sur l’accord

Membres en grève des Travailleurs unis de l’automobile du piquet de grève de l’usine General Motors Lansing Delta dans le canton de Delta, Michigan, le 29 septembre 2023. Rébecca Cook | Reuters

DETROIT — Les membres des Travailleurs unis de l’automobile avec Groupe Volvo Mack Trucks, propriété de l’entreprise, votera ce week-end sur un accord de principe qui est nettement en deçà de ce que le syndicat exige dans les négociations en cours avec les constructeurs automobiles de Détroit. Le vote de dimanche d’environ 3 900 membres du syndicat pourrait tester la volonté des travailleurs de ratifier un accord moindre que les attentes élevées fixées par le président de l’UAW, Shawn Fain, en matière d’augmentation des salaires horaires, de salaire égal pour un travail égal, de protection contre l’inflation et, potentiellement, de semaines de travail plus courtes. Bien que Mack Trucks soit une entreprise distincte et une partie du syndicat différente de celle qui couvre les membres ayant Moteurs généraux , Moteur Ford et Stellantis certains travailleurs s’attendaient à recevoir des augmentations et des avantages sociaux similaires à ceux de leurs confrères syndiqués des constructeurs automobiles de Détroit. « À mon avis, le contrat principal n’est pas horrible. Ce n’est pas un mauvais contrat, mais il est loin de ce à quoi nous nous attendions », a déclaré à CNBC un employé de Mack Truck depuis 12 ans dans les opérations de l’entreprise à Lehigh Valley en Pennsylvanie. Le travailleur et plusieurs autres membres de l’UAW de Mack Trucks qui ont demandé à ne pas être identifiés par crainte de représailles de la part du syndicat ou de l’entreprise ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter contre l’accord. Leurs raisons incluaient l’accord de principe qui ne répondait pas aux attentes, la durée de l’accord étant d’un an de plus qu’avant et les augmentations de salaire et les primes n’étant pas suffisantes pour compenser l’inflation ou les récompenser pour leur travail pendant la pandémie de Covid-19.

« Lorsque nous sommes arrivés, nous suivions essentiellement la même démarche que les constructeurs automobiles », a déclaré l’ouvrier. « Ils ont amélioré certaines choses mais, à mon avis, pas assez. » L’accord de principe avec Mack Trucks varie selon l’emplacement et le travail, mais pour de nombreux travailleurs, il comprend une augmentation de salaire d’environ 19 % sur la durée de l’accord de cinq ans, dont 10 % lors de la ratification ; Primes de ratification de 3 500 $ ; augmentation des paiements des entreprises 401(k); et d’autres avantages. Il n’inclut pas l’élimination des tranches salariales (il ne prévoit qu’une réduction d’un an qui porterait les échelons à cinq ans) ; le rétablissement des retraites traditionnelles ; des ajustements au coût de la vie pour lutter contre l’inflation ; ou des semaines de travail plus courtes. L’accord de principe avec Mack Trucks n’est pas une mauvaise affaire, mais il n’est pas proche de l’augmentation de salaire de 40 %, de la protection contre l’inflation, de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et d’autres primes et avantages sociaux que Fain a fixés comme norme pour les négociations avec les constructeurs automobiles de Détroit. Pour les constructeurs automobiles de Détroit, les niveaux de rémunération ont également été réduits au moins de moitié par rapport à huit ans – un délai que Fain, un ancien travailleur de l’automobile, a déclaré vendredi n’était « pas acceptable ». Mack Trucks et l’UAW ont annoncé l’accord de principe tôt lundi, puis ont communiqué aux membres les « faits saillants » de l’accord plus tard dans la semaine. Ni l’UAW ni Mack Trucks n’ont rendu public le contrat de principe avant les réunions des employés pour détailler l’accord et le vote de ce week-end. Un autre employé de Mack Trucks a qualifié l’accord de « honteux » et d’« insulte » par rapport à leurs attentes et à ce qui est actuellement négocié par les dirigeants internationaux de l’UAW avec les constructeurs automobiles de Détroit, également connus sous le nom des Trois Grands. « Nous sommes en bas du classement et nous ne recevons aucun soutien de la part de la communauté internationale », a déclaré un technicien en matériaux de plus de 10 ans. « Ils poussent juste ça [tentative agreement] afin qu’ils n’aient pas à traiter avec nous pendant que les Trois Grands négocient. »

Le président de United Auto Workers, Shawn Fain, lors d’une émission en ligne informant les membres syndicaux des négociations avec les constructeurs automobiles de Détroit, le 6 octobre 2023. Capture d’écran