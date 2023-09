L’UAW dépose une plainte au NLRB contre GM et Stellantis concernant les négociations contractuelles

DETROIT – United Auto Workers a porté plainte pour pratiques déloyales de travail contre les constructeurs automobiles Moteurs généraux et Stellantis au Conseil national des relations du travail pour ne pas avoir négocié avec le syndicat de bonne foi ou en temps opportun, a déclaré jeudi soir le président de l’UAW, Shawn Fain.

Les plaintes déposées jeudi font suite au fait que les entreprises n’ont pas répondu en temps opportun aux revendications du syndicat, a déclaré Fain. Le syndicat n’a pas porté plainte contre Moteur Ford comme l’a déclaré Fain, l’entreprise a répondu aux demandes de l’UAW par une contre-proposition.

« Le refus délibéré de GM et de Stellantis de négocier de bonne foi n’est pas seulement insultant et contre-productif, c’est aussi illégal », a déclaré Fain lors d’un Facebook Live. « C’est pourquoi aujourd’hui, notre syndicat a déposé des accusations de pratiques de travail déloyales, ou ULP, contre GM et Stellantis auprès du Conseil national des relations du travail. »

Cependant, Fain a vivement critiqué la proposition de Ford qui, selon lui, comprenait une augmentation des salaires de 9 % sur la durée de quatre ans de l’accord ; primes forfaitaires uniques ; et le recours illimité à des travailleurs temporaires qui sont moins bien payés et ne bénéficient pas des mêmes avantages. L’entreprise a également rejeté « toutes » les propositions du syndicat sur la sécurité de l’emploi et les « propositions sur la qualité de vie », telles que des congés payés supplémentaires et une semaine de travail plus courte, a déclaré Fain.

« Les propositions salariales de Ford non seulement n’ont pas répondu à nos besoins, mais elles insultent même notre valeur », a déclaré Fain.

En réponse à ces commentaires, Ford a publié une longue déclaration du PDG de Ford, Jim Farley, et des détails supplémentaires sur sa proposition par rapport aux négociations précédentes il y a quatre ans, y compris des augmentations de salaire combinées garanties de 15 % et des paiements forfaitaires.

« Il s’agirait d’un accord important pour nos travailleurs, et cela permettrait de maintenir la position unique de Ford en tant que constructeur automobile le plus américain – et nous donnerait la flexibilité dont nous avons besoin au sein de notre empreinte manufacturière pour répondre à la demande des clients à mesure que l’industrie se transforme. » Farley a dit dans le déclaration rendue publique. « Cette offre permettrait également à Ford d’être compétitif, d’investir dans de nouveaux produits, de croître et de partager ce succès futur avec nos employés via le partage des bénéfices. »

Ford a noté que sa proposition comprend une période d’acquisition de six ans pour atteindre les salaires les plus élevés, contre huit ans ; Des primes de « coût de la vie » de 12 000 $ pendant toute la durée de la transaction ; Primes de ratification de 5 500 $ ; Augmentation de 25 % du salaire de base pour les travailleurs temporaires et autres améliorations par rapport au dernier contrat, mais non conformes aux revendications précédentes du syndicat.

GM n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le syndicat et le NLRB n’ont pas non plus immédiatement répondu pour obtenir des détails supplémentaires sur les dossiers.

Stellantis a déclaré qu’elle n’avait pas encore reçu la plainte du NLRB, « mais elle est choquée par les affirmations de M. Fain selon lesquelles nous n’avons pas négocié de bonne foi ».

« Il s’agit d’une affirmation sans fondement factuel, et nous sommes déçus d’apprendre que M. Fain se concentre davantage sur le dépôt de poursuites judiciaires frivoles que sur de véritables négociations », a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Nous défendrons vigoureusement cette accusation le moment venu, mais pour l’instant, nous nous concentrons davantage sur la poursuite des négociations de bonne foi en vue d’un nouvel accord. Nous ne laisserons pas les tactiques de M. Fain nous détourner de ce travail important visant à assurer l’avenir. pour nos salariés. »