L’UAW déclare qu’elle étend sa grève pour inclure une importante usine de camions Ford dans le Kentucky

L’UAW a commencé à faire grève contre General Motors, Ford et Stellantis le 15 septembre, avec une usine d’assemblage par entreprise. La semaine suivante, le syndicat a étendu la grève à 38 entrepôts de pièces détachées GM et Stellantis. Des usines d’assemblage de Ford et GM ont été ajoutées la semaine suivante. Au total, environ 25 000 travailleurs ont débrayé chez les trois constructeurs automobiles.

Jusqu’à présent, le syndicat a décidé de cibler un petit nombre d’usines de chaque entreprise plutôt que de laisser les 146 000 membres de l’UAW des constructeurs automobiles se mettre en grève en même temps.

La semaine dernière, le syndicat a fait état de progrès dans les négociations et a décidé de ne pas ajouter d’autres usines. Cela s’est produit après que GM ait accepté d’intégrer les usines de batteries pour véhicules électriques en coentreprise dans le contrat-cadre national, garantissant presque que les usines seraient syndiquées.

Les usines de batteries constituent un point de discorde majeur dans les négociations. L’UAW souhaite que ces usines soient syndiquées pour garantir des emplois et des salaires élevés aux travailleurs qui seront déplacés par la transition en cours de l’industrie vers les véhicules électriques.

Depuis le début de la grève, les trois constructeurs automobiles de Détroit ont licencié environ 4 800 travailleurs dans des usines qui ne font pas partie des usines touchées par les grèves de l’UAW.

Les entreprises affirment que les grèves les ont obligées à imposer ces licenciements. Ils notent que les suppressions d’emplois ont eu lieu principalement dans les usines qui fabriquent des pièces pour les usines d’assemblage qui ont été fermées par des grèves. Dans un cas, des licenciements ont été imposés dans une usine qui utilise les fournitures d’une usine de pièces détachées en grève.

L’UAW rejette cet argument. Il affirme que les licenciements sont injustifiés et ont été imposés dans le cadre d’une campagne de pression des entreprises visant à persuader les membres de l’UAW d’accepter des conditions moins favorables dans les négociations avec les constructeurs automobiles. Les usines touchées par les licenciements se trouvent dans six États : Michigan, Ohio, Illinois, Kansas, Indiana et New York.

Recommandé

Sam Fiorani, analyste chez AutoForecast Solutions, un cabinet de conseil, estime que ces licenciements reflètent une réalité simple : les constructeurs automobiles perdent de l’argent à cause des grèves. En ralentissant ou en mettant au ralenti les usines qui fonctionnent en dessous de leurs capacités en raison de pénuries de pièces liées à la grève, a déclaré Fiorani, les entreprises peuvent atténuer de nouvelles pertes.

« Cela n’a aucun sens de continuer à fonctionner à 30 ou 40 % de sa capacité alors qu’elle fonctionne normalement à 100 % », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas d’un nombre énorme de travailleurs par rapport à ceux qui sont réellement grévistes. Mais il y a des conséquences. »

Dans un communiqué, Bryce Currie, vice-président de la fabrication pour les Amériques chez Ford, a déclaré : « Même si nous faisons ce que nous pouvons pour éviter les licenciements, nous n’avons pas d’autre choix que de réduire la production de pièces qui seraient destinées à une usine en grève. .»

Fain a rétorqué dans une déclaration que les constructeurs automobiles utilisaient les licenciements pour faire pression sur le syndicat afin qu’il mette fin à la grève. Avec des milliards de bénéfices, affirme Fain, les entreprises ne sont pas obligées de licencier un seul employé.

Les grévistes reçoivent 500 $ par semaine provenant du fonds d’indemnités de grève du syndicat. En revanche, toute personne licenciée aurait droit à une aide publique au chômage, qui, selon diverses circonstances, pourrait être inférieure ou supérieure à 500 dollars par semaine.

« Leur plan ne fonctionnera pas », a déclaré Fain. « L’UAW veillera à ce que tout travailleur licencié lors de la dernière attaque des Trois Grands ne se retrouve pas sans revenu. »

Fiorani a déclaré que si la grève s’étend, davantage de travailleurs seront probablement licenciés dans les usines non en grève. Une fois que les usines d’emboutissage de métaux qui approvisionnent plusieurs usines d’assemblage auront produit suffisamment de pièces pour les installations non grévistes, les entreprises les fermeront probablement.

« Une fois que vous avez rempli les stocks des autres usines que vous approvisionnez », a-t-il déclaré, « vous devez licencier les travailleurs et attendre la fin de la grève. »

Les différentes entreprises qui fabriquent des pièces pour les constructeurs automobiles ont probablement licencié des travailleurs, mais pourraient ne pas en rendre compte publiquement, a déclaré Patrick Anderson, PDG du groupe économique Anderson à Lansing, dans le Michigan.

Une enquête auprès des entreprises de fourniture de pièces détachées réalisée par une association professionnelle appelée MEMA Original Equipment Suppliers a révélé que 30 % des membres ont licencié des travailleurs et que plus de 60 % prévoient de commencer les licenciements à la mi-octobre.

Fiorani a déclaré que même si les plus grands fournisseurs de pièces détachées pourraient probablement résister à la grève, les petites entreprises qui fabriquent des pièces pour les plus grandes entreprises pourraient ne pas avoir suffisamment de liquidités ou la capacité d’emprunter pour survivre aux moyens de pression. Certaines, a-t-il ajouté, peuvent avoir quelques dizaines de travailleurs « et n’ont pas de valeur de milliards à utiliser comme garantie de prêts », a-t-il ajouté.