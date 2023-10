basculer la légende Michael B.Thomas/Getty Images

Michael B.Thomas/Getty Images

Le syndicat United Auto Workers a annoncé un accord de principe avec Stellantis, la société mère de Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, quelques jours seulement après que le syndicat ait conclu un accord similaire avec Ford.

L’accord, annoncé samedi, comprend des gains salariaux importants et la réouverture d’une usine d’assemblage inutilisée dans l’Illinois.

Les deux accords ne seront pas finalisés tant qu’ils n’auront pas été votés par les membres du syndicat, qui ont la possibilité de rejeter les accords et de renvoyer leurs représentants à la table de négociation. Le syndicat n’a pas encore publié de calendrier pour ces votes.

Les détails complets des accords de principe entre Ford et Stellantis n’ont pas encore été partagés. Mais l’UAW a présenté quelques chiffres globaux. Les deux accords comprennent une augmentation de salaire de 25 %, ainsi que des augmentations régulières du coût de la vie liées à l’inflation.

La grève s’étend à la plus grande usine nord-américaine de GM

Parallèlement, le syndicat accentue la pression sur General Motors, le troisième constructeur automobile de Détroit, avec lequel il n’est toujours pas parvenu à un accord. Il étend la grève à une usine GM à Spring Hill, Tennessee. La section locale 1853 de l’UAW, qui représente les travailleurs de l’usine, posté sur Facebook qu’ils ont “reçu l’appel” à se joindre à la grève et qu’ils s’en vont.

Il s’agit de la plus grande usine de GM en Amérique du Nord, avec 3 932 employés et qui fabrique des SUV Cadillac et GMC Acadia. En plus de produire des véhicules, l’usine fabrique également des moteurs et des composants utilisés dans neuf autres usines GM, ce qui signifie qu’un arrêt prolongé pourrait avoir des effets d’entraînement importants.

L’expansion de la grève était inattendue, utilisant la même tactique de surprise que l’UAW a déployée depuis le début des grèves. Un représentant de GM a déclaré que l’entreprise était « déçue ».

“Nous avons continué à négocier de bonne foi avec l’UAW, et notre objectif reste de parvenir à un accord le plus rapidement possible”, poursuit le communiqué de GM.

La grève a déjà porté préjudice aux constructeurs automobiles. GM, la grève lui a coûté plus de 800 millions de dollars, tandis que Ford, qui maintient une plus grande part de sa production aux États-Unis que ses concurrents, a évalué ses pertes à 1,3 milliard de dollars.

Les membres de l’UAW devront ratifier l’accord

Le syndicat a présenté l’accord avec Stellantis comme une victoire majeure.

“Au début de ces négociations, l’entreprise souhaitait supprimer 5 000 emplois au sein de Stellantis”, a déclaré Shawn Fain, président de l’UAW. “Notre Stand Up Strike a changé cette équation. Non seulement nous n’avons pas perdu ces 5 000 emplois, mais nous avons complètement inversé la situation. D’ici la fin de cet accord, Stellantis créera 5 000 emplois.”

Stellantis a confirmé que l’accord de principe était désormais soumis à la ratification de ses 43 000 employés représentés par l’UAW. “[O]” ” ” ” Par respect pour le processus, nous refuserons tout autre commentaire pour permettre à l’UAW de partager les détails avec ses membres “, a écrit le directeur général de l’entreprise.

L’administration Biden a salué la nouvelle de la grève, des semaines après que le président Biden ait pris la décision sans précédent de se joindre personnellement à une ligne de piquetage.

“L’importance de cette réalisation historique survenue quelques jours seulement après que l’UAW et Ford soient parvenus à un accord ne peut être surestimée”, a déclaré la secrétaire au Travail par intérim Julie Su dans un communiqué. “L’accord d’aujourd’hui démontre ce qui est possible lorsque les travailleurs ont une voix et une place à la table.”

Le syndicat veut récupérer les sacrifices antérieurs

Les deux accords marquent la fin potentielle d’une grève houleuse de six semaines qui a opposé un syndicat désireux de récupérer les sacrifices antérieurs, avec un leader fougueux de Fain, aux « trois grands » constructeurs automobiles américains, qui ont réalisé des bénéfices records et sont en faillite. envisage une transition délicate vers les véhicules électriques.

Après avoir annoncé l’accord de principe avec Ford, l’UAW a déclaré qu’il renvoyait les travailleurs de Ford travailler dans les usines en grève – avant même que le contrat ne soit ratifié.

Cette décision inhabituelle visait à accroître la pression sur GM et Stellantis pour qu’ils parviennent rapidement à un accord, a déclaré Fain aux membres.

De la même manière, l’UAW renvoie les travailleurs de Stellantis vers leurs chaînes de production pendant le vote. Les travailleurs en grève de GM restent sur la ligne de piquetage.

La ratification n’est pas une mesure symbolique, ce qui signifie que rien ne garantit que cette saga soit terminée. Ce mois-ci, l’UAW a annoncé un accord de principe avec Mack Trucks, un constructeur du groupe Volvo qui ne fait pas partie des Big 3. Mais 73 % des membres ont rejeté ce contrat, et l’UAW et Mack Trucks sont désormais de retour au sommet. table de négociation.

Grosses augmentations, délais plus rapides

Au total, le syndicat s’attend à ce que les salaires augmentent de 33 % pour les salariés les mieux rémunérés, pour atteindre 42 dollars de l’heure. Les gains en pourcentage pour les travailleurs débutants et les intérimaires seront nettement plus élevés : jusqu’à 165 % d’augmentation de salaire pour certains travailleurs les moins bien payés de Stellantis.

Les nouveaux travailleurs atteindront également les meilleurs salaires en seulement trois ans, au lieu de huit ans.

Les contrats ne prévoient pas le retour des pensions et des prestations de retraite pour tous les travailleurs – une revendication syndicale qui, selon les entreprises, est un échec financier. Le syndicat a indiqué qu’ils incluent des augmentations des cotisations 401(k) et des prestations améliorées pour ceux qui ont une pension.

Les deux contrats incluent également le droit de grève en cas de fermeture d’usines, que l’UAW avait identifié comme une priorité pour protéger les emplois à l’avenir, notamment pour empêcher les fermetures liées à la transition perturbatrice vers les véhicules électriques.

L’accord de principe avec Stellantis comprend également un accord pour rouvrir Belvidere, une usine d’assemblage de véhicules fermée dans l’Illinois, produisant un nouveau camion de taille moyenne – un objectif clé du syndicat.

Une approche inhabituelle

L’UAW a des contrats distincts avec les trois constructeurs automobiles de Détroit, mais historiquement, les contrats ont tendance à être très similaires. En fait, la pratique générale du syndicat était de négocier avec une seule entreprise, puis les deux autres entreprises s’alignaient plus ou moins sur ce contrat.

Les discussions de cette année étaient différentes. Le syndicat a négocié simultanément avec les trois entreprises et s’est mis en grève contre elles.

La stratégie de grève était également nouvelle. Le syndicat a initialement déclenché une seule grève par entreprise, puis a étendu la grève au fil du temps.

Les extensions visaient à maintenir la stratégie de l’UAW imprévisible, le syndicat annonçant de nouveaux lieux de grève en fonction de l’évolution des négociations.

Et contrairement aux précédents dirigeants de l’UAW, Fain a adopté une approche beaucoup plus transparente et conflictuelle, en utilisant Facebook Live et YouTube pour fournir des mises à jour détaillées sur les propositions tout en qualifiant la grève de guerre entre les riches et la classe ouvrière. À un moment donné, il s’est même filmé en train de jeter les propositions des constructeurs automobiles dans une poubelle noire, qui est rapidement devenue un symbole des négociations.

Les constructeurs automobiles étaient frustrés par la tactique du syndicat et par Fain, qualifiant les annonces de nouvelles grèves de coup publicitaire, tout en qualifiant la rhétorique d’inutilement incendiaire.

“Il ne s’agit pas de théâtre”, a répondu Fain lors de l’un de ses événements Facebook Live le mois dernier. “C’est une question de pouvoir. Le pouvoir que nous avons en tant que classe ouvrière.”