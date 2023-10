DETROIT — Le syndicat United Auto Workers a annoncé mercredi avoir conclu un accord de principe avec Ford qui pourrait constituer une avancée majeure vers la fin des grèves de près de six semaines contre les constructeurs automobiles de Détroit.

L’accord de quatre ans, qui doit encore être approuvé par les 57 000 membres du syndicat de l’entreprise, pourrait mettre un terme à l’accord du syndicat. série de grèves dans des usines ciblées gérées par Ford, General Motors et le constructeur de Jeep Stellantis.

L’accord avec Ford pourrait servir de modèle pour les accords avec les deux autres constructeurs automobiles, où les travailleurs resteront en grève. L’UAW a appelé tous les travailleurs de Ford à reprendre leur travail et a déclaré que cela exercerait une pression sur GM et Stellantis pour qu’ils négocient. Des annonces sur la manière de procéder viendront plus tard.

“Nous avons dit à Ford de se mobiliser, et ils l’ont fait”, a déclaré le président. Shawn Fain a déclaré dans un discours vidéo aux membres. “Nous avons gagné des choses que personne ne croyait possibles.” Il a ajouté que Ford avait mis sur la table 50 % d’argent de plus qu’avant le début de la grève le 15 septembre.

Le vice-président de l’UAW, Chuck Browning, négociateur en chef avec Ford, a déclaré que les travailleurs bénéficieraient d’une augmentation générale de salaire de 25 %, ainsi que d’une augmentation du coût de la vie qui porterait l’augmentation de salaire au-dessus de 30 %, à plus de 40 dollars de l’heure pour les ouvriers des usines d’assemblage de grande envergure. à la fin du contrat.

Auparavant, Ford, Stellantis et General Motors avaient tous proposé des augmentations de salaire de 23 %. Lorsque les négociations ont commencé, Ford a proposé 9 %.

Les travailleurs de l’assemblage obtiendront 11 % lors de la ratification, soit presque l’équivalent de toutes les augmentations de salaire que les travailleurs ont connues depuis 2007, a déclaré Browning.

Généralement, lors des précédentes grèves du secteur automobile, un accord de l’UAW avec un constructeur automobile a conduit les autres sociétés à l’aligner sur leurs propres accords.

GM a déclaré dans un communiqué qu’il « travaillait de manière constructive » avec le syndicat pour parvenir à un accord le plus rapidement possible. Stellantis a également déclaré qu’elle s’engageait à parvenir à un accord “qui permettra à tout le monde de retourner au travail le plus rapidement possible”.

Browning a déclaré que les travailleurs temporaires bénéficieront d’augmentations de salaire plus importantes qu’au cours des 22 dernières années combinées. Les travailleurs temporaires bénéficieront d’augmentations de plus de 150 % et les retraités recevront des primes annuelles, a-t-il déclaré.

« Grâce au pouvoir de nos membres sur la ligne de piquetage et à la menace de nouvelles grèves à venir, nous avons remporté l’accord par membre le plus lucratif depuis que Walter Reuther est président », a déclaré Browning. Reuther a dirigé le syndicat de 1946 jusqu’à sa mort en 1970.

Fain a déclaré que le conseil national de direction du syndicat, composé de présidents de syndicats locaux et de présidents de négociation, se rendra dimanche à Détroit, où ils assisteront à une présentation de l’accord et voteront sur l’opportunité de le recommander aux membres. Dimanche soir, le syndicat organisera une apparition vidéo en direct sur Facebook et tiendra plus tard des réunions régionales pour expliquer l’accord aux membres.

Alors qu’ils étaient sur la ligne de piquetage à l’usine d’assemblage Ford du Michigan, à l’ouest de Détroit, mercredi soir, les dirigeants syndicaux locaux ont invité les travailleurs de l’autre côté de la route à se rendre à la salle syndicale pour une séance d’information sur l’accord. Alors qu’ils sortaient du bâtiment, beaucoup souriaient et la plupart étaient soulagés.

« C’est une période émouvante pour moi. Je suis ému », a déclaré le travailleur Keith Jurgelewicz, les yeux remplis de larmes. « Mais je suis juste super excité que ce soit fini. J’ai juste hâte de retourner au travail et de continuer ma vie.

Jurgelewicz s’est dit heureux que la fin de la grève soit survenue pendant son quart de travail sur les lignes de piquetage, où il s’est fidèlement présenté pendant tous ses quarts de travail.

« Espérons que GM et Stellantis pourront conclure leurs accords. … Journée historique pour nous », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, le président Joe Biden, qui avait rendu visite aux manifestants de GM près de Detroit au début des grèves et s’est présenté comme le président le plus favorable aux syndicats de l’histoire américaine, a salué l’accord. « J’ai toujours cru que la classe moyenne a construit l’Amérique et que les syndicats ont construit la classe moyenne », a déclaré Biden. « Cette entente de principe témoigne du pouvoir des employeurs et des employés qui s’unissent pour régler leurs différends à la table de négociation d’une manière qui aide les entreprises à réussir tout en aidant les travailleurs à obtenir un salaire et des avantages sociaux avec lesquels ils peuvent élever une famille.

Les travailleurs bénéficiant d’une pension verront également des augmentations lorsqu’ils prendront leur retraite, et ceux embauchés après 2007 avec des plans 401(k) bénéficieront d’augmentations importantes, a déclaré Browning. Pour la première fois, le syndicat aura le droit de faire grève contre les projets de fermeture d’usines de l’entreprise, a-t-il déclaré.

« Cela signifie qu’ils ne peuvent pas continuer à dévaster nos communautés et à fermer des usines sans conséquences », a déclaré Browning. “Ensemble, nous avons écrit l’histoire.”

Ford s’est dit heureux d’avoir conclu cet accord et a déclaré qu’il se concentrerait sur le redémarrage l’immense usine de camions du Kentucky à Louisville, ainsi qu’à l’usine d’assemblage de Chicago. L’usine de Louisville emploie à elle seule 8 700 personnes et fabrique des camionnettes lourdes de la série F et des gros SUV basés sur des camions à haut rendement.

Au total, 20 000 travailleurs reviendront au travail et expédieront la gamme complète de véhicules de l’entreprise aux clients, a déclaré Ford.

La déclaration de Ford ne fait aucune mention du coût du contrat. Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré la semaine dernière qu’ils à la limite de ce qu’ils pourraient payer tout en étant capables d’investir dans de nouveaux véhicules et dans la transition de la combustion interne aux véhicules électriques. Les trois sociétés ont déclaré qu’elles ne voulaient pas se retrouver confrontées à des coûts de main-d’œuvre élevés qui pourraient limiter leur capacité à investir dans de futurs véhicules et potentiellement les forcer à augmenter les prix.

« Cet accord nous place sur une nouvelle voie pour arranger les choses chez Ford, chez les Trois Grands et dans l’ensemble de l’industrie automobile. Ensemble, nous renversons la tendance pour la classe ouvrière de ce pays », a déclaré Fain.

