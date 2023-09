L’UAW annonce de nouvelles grèves dans les usines GM et Ford, épargnant Stellantis

DETROIT – Le syndicat United Auto Workers étendra les grèves contre Moteurs généraux et Moteur Ford vers deux usines d’assemblage américaines à midi HE, a déclaré vendredi le président de l’UAW, Shawn Fain.

Les frappes supplémentaires cibleront l’usine d’assemblage de Ford à Chicago, dans l’Illinois, qui produit les SUV Ford Explorer et Lincoln Aviator, et l’usine de GM à Lansing Delta Township, au centre du Michigan, qui produit les multisegments Buick Enclave et Chevrolet Traverse.

Les usines sont importantes pour les entreprises, mais elles ne sont pas aussi rentables ou cruciales que les installations qui produisent les camionnettes des constructeurs automobiles.

Fain a déclaré que le parent de Chrysler Stellantis a été épargnée par de nouvelles grèves grâce aux progrès récents des négociations avec cette entreprise.

« Quelques instants avant cette diffusion, Stellantis a réalisé des progrès significatifs sur l’indemnité de cherté de la vie pour 2009, le droit de ne pas franchir une ligne de piquetage, ainsi que le droit de grève sur des engagements concernant des produits, des fermetures d’usines et des moratoires sur l’externalisation », a déclaré Fain, qui a eu près de 30 minutes de retard pour faire son annonce en ligne. « Nous sommes enthousiasmés par cette dynamique chez Stellantis et espérons qu’elle se poursuivra. »

Environ 6 900 travailleurs de l’automobile prendront part à la dernière vague d’arrêts de travail, rejoignant environ 18 300 travailleurs actuellement en grève pour le syndicat. Cela signifie qu’environ 25 200 employés, soit environ 17 % des membres de l’UAW couverts par les contrats expirés avec les constructeurs automobiles de Détroit, seront en grève à partir de midi.

« Pour rétablir l’équilibre des pouvoirs, il faut relancer la grève », dit Fain. dit vendredicitant plusieurs autres grèves de l’UAW en dehors des constructeurs automobiles de Détroit.

GM a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il n’avait pas encore reçu de « contre-offre globale » de la part des dirigeants syndicaux à une proposition de contrat faite la semaine dernière.

« Appeler davantage de grèves n’est que pour faire la une des journaux, pas pour de réels progrès. Le nombre de personnes affectées négativement par ces grèves augmente et inclut nos clients qui achètent et aiment les produits que nous fabriquons », a déclaré Gerald Johnson, responsable de la fabrication mondiale de GM, dans un communiqué. la déclaration. « Nous sommes ici pour parvenir à un accord afin que nous puissions tous retourner au travail, et cela reste notre objectif à 100 %. »

Stellantis, dans un communiqué, a déclaré que même si les négociateurs ont fait des progrès, « des lacunes subsistent ». L’entreprise a déclaré qu’elle « s’engageait à continuer de travailler sur ces questions de manière rapide pour parvenir à un accord juste et responsable qui permette à tout le monde de retourner au travail le plus rapidement possible ».

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré vendredi après-midi que l’UAW « tenait en otage l’accord sur les usines de batteries », qualifiant la grève supplémentaire de « tout à fait irresponsable ». Il a également critiqué le syndicat pour sa stratégie de grève ciblée, affirmant qu’il estimait que les actions étaient « préméditées » et insinuant que le syndicat n’avait jamais été intéressé à parvenir à un accord avant la date limite du 14 septembre.

Fain a riposté à Farley, affirmant que le PDG n’était pas présent à la table de négociation et qu’il « mentait sur l’état des négociations ».

Les grèves supplémentaires surviennent une semaine après une extension similaire des grèves. L’UAW avait initialement déclenché des arrêts de travail le 15 septembre dans trois usines d’assemblage, une pour chacune des constructeurs automobiles de Détroit. La semaine dernière, le syndicat a ciblé 38 autres sites de pièces détachées et de distribution exploités par GM et Stellantis. À cette époque, l’UAW avait épargné à Ford des grèves élargies, invoquant les progrès réalisés dans ces négociations.