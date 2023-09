L’UAW annonce de nouveaux lieux de grève, le président du syndicat révèle de nouveaux progrès dans les négociations contractuelles

Le président des Travailleurs unis de l’automobile, Shawn Fain, a appelé à la grève de 7 000 employés supplémentaires de Ford et de General Motors vendredi à midi, heure de l’Est.

Fain dit que les membres du syndicat de l’usine d’assemblage de Ford à Chicago et de l’usine d’assemblage de Lansing Delta Township de GM quitteront leur travail.

Stellantis, le troisième membre des Big Three de Détroit, a été épargné par des grèves supplémentaires cette semaine. Fain a déclaré que cela reflétait les récents progrès dans les négociations contractuelles entre l’UAW et la société qui construit les véhicules Jeep, Chrysler et Dodge.

La dernière expansion signifiera qu’environ 25 000 des 146 000 membres de l’UAW seront en grève.

