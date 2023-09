L’UAW annonce de nouveaux lieux de grève chez GM et Stellantis alors que le débrayage s’étend sur la deuxième semaine

La grève en cours de l’UAW contre General Motors, Ford et Stellantis s’étend.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a appelé les membres du syndicat à faire grève vendredi à midi HE dans 38 installations de General Motors et Stellantis réparties dans 20 États.

Fain a également invité le président Joe Biden à rejoindre les travailleurs sur la ligne de piquetage.

L’appel à la grève exclut notamment Ford, le troisième membre des Trois Grands de Détroit, ce qui suggère que l’UAW est plus satisfait des progrès réalisés dans le cadre d’un nouveau contrat avec cette entreprise.

Les installations de Stellantis en grève se trouvent à Marysville, Center Line, Warren, Auburn Hills, Romulus et Streetsboro, Michigan ; Milwaukee, Wisconsin; Plymouth, Minnesota ; Ville de Commerce, Colorado ; Naperville, Illinois ; Ontario, Californie ; Beaverton, Oregon ; Demain, Géorgie ; Winchester, Virginie ; Carrollton, Texas ; Tappan, New York ; et Mansfield, Massachusetts.

La grève concernera deux installations chacune, à Center Line et à Warren.

Les usines de General Motors qui doivent faire grève se trouvent à Pontiac, Belleville, Ypsilanti, Burton, Swartz Creek et Lansing, Michigan ; Chester Ouest, Ohio ; Aurore, Colorado ; Hudson, Wisconsin ; Bolingbrook, Illinois ; Reno, Nevada ; Rancho Cucamonga, Californie ; Roanoke, Texas ; Martinsburg, Virginie occidentale ; Brandon, Mississippi ; Charlotte, Caroline du Nord ; Memphis, Tennessee; et Lang Horne, Pennsylvanie.

