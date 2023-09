L’UAW annonce d’autres débrayages chez Ford et GM

« Sans l’arme de la grève, la guerre contre les travailleurs est un combat truqué », a déclaré Fain vendredi.

Les travailleurs supplémentaires débrayeront à l’usine d’assemblage de Ford à Chicago et à l’usine de GM à Lansing Delta Township, dans le Michigan, portant le nombre total d’usines en grève à 43.

L’UAW a connu un élan récent à la table de négociation avec Stellantis, donc aucune usine supplémentaire de cette société ne connaîtra de débrayage vendredi, a déclaré Fain. La semaine dernière, Ford a été exempté de débrayages supplémentaires pour la même raison.

Les négociations n’ont échoué avec aucune des trois sociétés, a déclaré vendredi Fain.

Mais l’expansion du débrayage signifie que la grève continuera à harceler Biden politiquement, à mesure que son impact économique augmente et que les républicains tentent de garder l’accent sur les efforts de l’administration pour accroître la production de véhicules électriques, ce qui a irrité l’UAW.

Biden a parcouru un nouveau terrain dans la présidence américaine mardi en devenant le premier président en exercice à franchir une ligne de piquetage. Cette mesure sans précédent démontre l’engagement de la Maison Blanche à soutenir les affirmations de Biden selon lesquelles il est le président le plus pro-syndical depuis un siècle.

C’était aussi un coup d’État pour Fain de l’UAW, qui avait persuadé Biden de se rendre dans le Michigan après avoir rejeté certaines des offres d’aide les plus progressives de l’administration et avoir appelé le président à tout mettre en œuvre pour faire preuve de solidarité avec les travailleurs.

L’approche non conventionnelle de Fain a maintenu les constructeurs automobiles sur la défensive, et la tactique de grève par étapes de l’UAW a porté des coups aux constructeurs automobiles tout en préservant une grande partie des fonds du syndicat pour aider les travailleurs sur la ligne de piquetage. L’UAW a exigé des sauts générationnels dans les augmentations de salaire et a cherché à récupérer les concessions faites il y a plus de dix ans, lorsque l’industrie était mise à mal par la crise financière nationale.

Dans le même temps, Trump a tenté de creuser un fossé entre les dirigeants de l’UAW et ses membres de base. L’ancien président a fustigé la volonté de Biden de accroître l’adoption des véhicules électriques et a critiqué l’UAW pour ne pas avoir soutenu sa tentative de retour à la Maison Blanche, mais s’est rendu dans une usine de fabrication non syndiquée du comté de Macomb, dans le Michigan, pour transmettre ce message.

« Ce que vous obtenez ne fait aucune différence, car dans deux ans, vous serez tous en faillite », a déclaré Trump mercredi. « Vous n’obtenez rien. »

Trump a tenté de revendiquer le rôle de sauveur des cols bleus, même si son administration précédente a affaibli à plusieurs reprises le pouvoir des syndicats – dans les secteurs public et privé – et a relâché les rênes des employeurs qui violent les normes de sécurité sur le lieu de travail ou exploitent les employés.

La grève a commencé le 15 septembre lorsqu’environ 12 700 membres de l’UAW ont débrayé chez Ford, GM et Stellantis, ciblant simultanément une seule usine de fabrication dans chaque entreprise, une tactique nouvelle. La semaine dernière, le syndicat a également ciblé plus de trois douzaines de centres de distribution de pièces automobiles exploités par GM et Stellantis – tout en épargnant Ford, qui, selon Fain, avait fait des progrès dans les négociations.

Avec l’expansion de vendredi, quelque 25 000 des près de 150 000 membres de l’UAW appartenant aux Trois Grands seront désormais en grève.