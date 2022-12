Luann de Lesseps en bikini noir en vacances: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Méga

Luann de Lesseps avait l’air de vivre sa meilleure vie ces derniers jours de 2022 ! L’ancien Les vraies femmes au foyer de New York La star s’est rendue sur son Instagram le vendredi 16 décembre pour partager une photo grésillante d’elle-même en bikini noir tout en échappant aux températures glaciales de la Grosse Pomme pour Los Angeles. “L’heure de la piscine avant le spectacle”, la chanteuse de cabaret de 59 ans a légendé la jolie photo.

Avec la magnifique toile de fond et son physique svelte en plein écran, Luann a certainement attiré l’attention de ses amis célèbres, alors qu’ils intervenaient dans la section des commentaires pour complimenter la beauté. Jill Zarine a écrit: « Montrez-vous !!! Mdr. Laisse tomber maman morte !!!! », tandis que Juge Tamra ajouté, “Trucs chauds !!”

Le cliché impertinent survient après que Luann ait balayé son ancien RHONY co-vedette Bethanny Frankel pour commencer un podcast sur le femmes au foyer franchises après que Bethanny ait semblé éviter la série après sa sortie en 2019. “Je me souviens qu’à un moment donné, elle ne dirait même pas le mot” Housewives “”, le Cours avec la comtesse : comment vivre avec élégance et style l’auteur a dit sur le Tout iconique avec Danny Pellegrino podcast après que Bethenny a annoncé le Réépouses revoir l’émission.

“Eh bien, je pense qu’elle essaie de s’emparer de la renommée de Housewives pour continuer son histoire”, a poursuivi Luann. “Cela ressemble à une recherche désespérée d’un scénario pour elle-même, et elle a jeté Housewives sous le bus un million de fois.”

Sans perdre de mots, Luann a continué à critiquer le dernier projet de Bethenny. “Donc, une femme au foyer mécontente faisant un podcast Housewives, je ne pense pas que quiconque veuille écouter”, a déclaré Luann. “Cela signifie qu’elle va s— sur nous sur son petit podcast sur les femmes au foyer. C’est assez triste et pathétique qu’elle doive recourir à Housewives à cause de tous ses pivots ratés depuis les Housewives… Elle a essayé tout autre que Housewives et cela ne semble pas fonctionner, et maintenant elle retourne à Housewives.

Bethenny n’a pas encore répondu publiquement aux remarques de Luann.

