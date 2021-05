Luann de Lesseps de RHONY montre ses abdos dans un petit haut court alors qu’elle fait ses valises sur le PDA avec un homme mystérieux lors d’une sortie à New York

La star de REAL Housewives of New York City, Luann de Lesseps, a été aperçue tenant la main d’un homme mystérieux lors d’une journée dans la ville.

La femme de 55 ans, qui a divorcé de son mari Thomas D’Agostino Jr. en 2017, a révélé le mois dernier qu’elle s’était séparée de son petit ami Garth Wakeford.

Éclaboussure

Luann de Lesseps a été aperçu avec un homme mystérieux à New York cette semaine[/caption]

Éclaboussure

La star de The Real Housewives of New York City s’est câlinée de près avec son compagnon lors de la sortie[/caption]

Luann a fait étalage de ses abdos plats dans un crop top fluide à manches longues, qu’elle a associé à un pantalon taille basse et des baskets orange.

Son compagnon pour la promenade le long de la Cinquième Avenue portait un jean bleu, un polo rose vif et des baskets grises.

Les deux ont marché dans les rues en se tenant la main, s’arrêtant périodiquement pour partager quelques baisers rapides sur la joue.

L’homme mystérieux de Luann a également agi comme son mari sur Instagram et a pris des photos d’elle alors qu’elle posait au milieu du trottoir, souriant alors qu’il la prenait en photo.

Éclaboussure

L’homme, vêtu d’un jean et d’un polo rose, a aidé Luann à prendre quelques photos[/caption]

Éclaboussure

Il a agi comme son mari Instagram tout en prenant les photos et en la laissant vérifier pour voir comment ils sont sortis.[/caption]

Éclaboussure

La femme de 55 ans a posé les bras écartés au milieu du trottoir[/caption]

Éclaboussure

Elle s’est assurée de prendre une photo devant le bâtiment NBC Studios[/caption]

Il avait l’air plus qu’heureux non seulement de prendre ses clichés, mais aussi de les regarder avec elle sur son téléphone, juste au cas où elle aurait besoin de quelques options de plus.

La star de RHONY a jeté ses mains en l’air alors qu’elle se tenait sous le bâtiment NBC Studios, laissant son haut court bicolore remonter un peu, exposant encore plus son ventre plat.

Luann a récemment admis qu’elle «poserait à 100% pour Playboy», à condition que le tournage soit «de bon goût».

le Star de télé-réalité de 55 ans a même plaisanté en disant qu’elle allait «appeler son agent» et voir si un tournage de Housewives pouvait être en préparation.

Éclaboussure

Éclaboussure

Éclaboussure

S’exprimant sur le Derrière la corde de velours avec le podcast David Yontef, elle a déclaré: « Tant que c’est fait avec goût et élégance, bien sûr, parce que l’argent ne peut pas vous acheter des cours, mais il peut vous acheter. »

«Playboy, laissez-moi écrire cela», conclut-elle. «Je vais l’écrire. Laissez-moi appeler mon agent.

La comtesse s’est également ouverte sur sa sobriété, après avoir décidé d’arrêter de boire après avoir été accusée d’intoxication désordonnée en 2017 et arrêtée pour avoir violé sa libération conditionnelle en buvant.

«Les filles sont très favorables à moi et à ma sobriété, et écoutent, je ne suis pas parfaite», a-t-elle déclaré à propos du casting de RHONY autour d’elle.





«C’est une lutte, surtout pendant la pandémie quand tout le monde aime boire, vous savez, alors, j’ai eu mes moments, j’ai mes fiches.

«Mais j’ai l’impression qu’à chaque fois que cela se produit, vous savez, une partie du rétablissement est une rechute.

«Donc, chaque fois que j’arrive à un autre endroit où je sais juste que c’est une pente glissante et que je ne peux pas boire comme j’avais l’habitude de boire, c’est l’accepter et le reconnaître.