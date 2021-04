Queens Club est l’un des quatre sites où des billets gratuits seront offerts aux travailleurs clés

La Lawn Tennis Association met plus de 1 000 billets gratuits à la disposition des principaux travailleurs pour ses tournois d’été.

Les billets seront pour les quatre principaux événements d’échauffement de Wimbledon à Birmingham, Nottingham, Eastbourne et au Queen’s Club et seront offerts aux principaux travailleurs locaux de chaque site du NHS, de la police et des pompiers, des travailleurs des transports locaux et d’autres autorités locales. travailleurs.

Les tournois devraient fonctionner à environ 25% de leur capacité habituelle, selon les directives du gouvernement britannique et de Public Health England à l’époque.

Le directeur général de LTA, Scott Lloyd, a déclaré: «Nous sommes ravis de pouvoir mettre ces billets à la disposition des travailleurs clés pour les remercier de leurs efforts incroyables au cours des 14 derniers mois.

«Tout le monde à la LTA est très reconnaissant pour les sacrifices qu’ils ont consentis dans ce qui a été une période exceptionnellement difficile pour tout le pays et nous espérons sincèrement qu’ils apprécieront nos événements.

« Le sport n’est pas le même sans spectateurs et, même si nos événements de cette année se dérouleront avec des foules à capacité réduite, j’ai hâte de voir les supporters revenir dans les gradins – avec des travailleurs clés parmi eux. »