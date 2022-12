LTA condamné à une amende de 820 000 £ par l’ATP pour l’interdiction des joueurs russes et biélorusses cet été | Actualités Tennis

La Lawn Tennis Association a été condamnée à une amende de 820 000 £ par l’ATP pour avoir interdit aux joueurs russes et biélorusses de participer aux tournois sur gazon cet été avant Wimbledon.

Il est également entendu que la LTA a été menacée d’expulsion du Tour si elle réitère l’interdiction, imposée plus tôt cette année en raison de l’invasion russe de l’Ukraine.

Les Russes et les Biélorusses ont été empêchés de manière controversée de participer aux cinq événements ATP de la LTA ; Queen’s Club, Eastbourne, Surbiton, Nottingham et Ilkley.

Image:

Le All England Club a été dépouillé de ses points de classement par l’ATP et la WTA avant Wimbledon





Le All England Club leur a également interdit de jouer à Wimbledon, qui a ensuite été dépouillé de ses points de classement par l’ATP et la WTA.

La WTA avait infligé une amende du même montant à la LTA, contre laquelle l’instance dirigeante britannique du tennis a fait appel.

La LTA a déclaré qu’elle réfléchissait à sa réponse à la dernière sanction et a accusé l’ATP de “manque d’empathie” sur la situation en Ukraine.

Une déclaration disait: “La LTA est profondément déçue de ce résultat. L’ATP, dans ses conclusions, n’a montré aucune reconnaissance des circonstances exceptionnelles créées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ou de la réponse de la communauté sportive internationale et du gouvernement britannique à cette invasion.

“L’ATP semble considérer cette affaire comme une simple violation de ses règles – avec un manque surprenant d’empathie pour la situation en Ukraine et un manque évident de compréhension des circonstances uniques auxquelles la LTA a été confrontée.

“L’impact financier de cette amende et de l’amende de la WTA aura un impact matériel sur la capacité de la LTA à développer et à accueillir le tennis dans ce pays.

“Par exemple, nous avions l’intention d’organiser un certain nombre d’événements de niveau ATP Challenger pour donner plus d’opportunités aux joueurs les moins bien classés au premier trimestre 2023 et nous ne pourrons plus le faire, en particulier compte tenu de la possibilité de nouvelles amendes.

“Nous examinerons attentivement notre réponse et nous attendons le résultat de notre appel contre la décision et la sanction de la WTA.”

Le secrétaire à la Culture exhorte l’ATP et la WTA à reconsidérer

Image:

La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, déclare que l’amende est une mauvaise décision de l’ATP et de la WTA





La secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a pataugé dans la rangée, exhortant l’ATP et la WTA à reconsidérer.

“Au cours de l’année écoulée, la grande majorité de la communauté sportive internationale s’est épaule contre épaule pour condamner les actions non provoquées et barbares de Vladimir Poutine en Ukraine”, a déclaré Donelan.

“Le Royaume-Uni a joué un rôle de leader mondial pour construire cette réponse internationale. Nous sommes clairs sur le fait que le sport ne peut pas être utilisé pour légitimer cette invasion meurtrière, et que les athlètes représentant les États russes ou biélorusses devraient être interdits de compétition dans d’autres pays.

“Malgré une condamnation généralisée, les tournées internationales de tennis sont déterminées à être des parias dans ce domaine, ce qui entrave les investissements dans la croissance de notre jeu national.

“C’est une mauvaise décision de la part de l’ATP et de la WTA. Je les exhorte à réfléchir attentivement au message que cela envoie et à reconsidérer.”