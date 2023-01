LT honorera l’héritage de King avec un événement d’emballage alimentaire pour nourrir les enfants sous-alimentés – Shaw Local

Le mois de décembre est peut-être derrière eux pour une autre année, mais la saison des dons est toujours aussi forte pour les élèves et le personnel de Lyons Township High School.

En l’honneur de l’héritage de service du Dr Martin Luther King, le canton de Lyon s’associe à l’organisation Feed My Starving Children pour organiser un événement d’emballage alimentaire pour aider à lutter contre la faim dans le monde.

“Le service est vraiment important pour nous”, a déclaré la directrice de l’école secondaire Lyons Township, Jennifer Tyrrell. “Nous avons parlé d’essayer d’organiser un projet de service à plus grande échelle au niveau de l’école, et l’un de nos administrateurs a entendu parler des événements du pack mobile.”

Le 16 janvier, jour de Martin Luther King Jr., le canton de Lyons transformera le South Campus Fieldhouse en un site d’emballage mobile, dans le but d’emballer plus de 100 000 repas nutritifs, qui seront expédiés aux enfants sous-alimentés du monde entier.

La communauté est invitée à contribuer à l’effort par des dons. Lyons Township High School s’est fixé un objectif de collecte de fonds de 25 000 $, pour couvrir les frais d’installation et payer la nourriture et les fournitures nécessaires à l’événement d’emballage.

“Faire quelque chose ensemble pour le bien des autres est puissant en soi, mais le fait que le résultat soit 100 000 repas – c’est vraiment significatif”, a déclaré Tyrrell. “C’est quelque chose que les étudiants peuvent pointer du doigt et dire : ‘J’ai fait partie de cet effort qui était bien plus important que moi-même.'”

Feed my Starving Children, une organisation à but non lucratif fondée en 1987, s’attaque à la faim dans le monde en envoyant des repas nutritifs emballés par des bénévoles dans 70 pays, selon le site Web de l’organisation. Ils gèrent également des orphelinats, des écoles, des cliniques et des programmes d’alimentation pour briser le cycle de la pauvreté. La FMSC a envoyé de la nourriture dans 109 pays depuis mars 2009, selon le site Internet.

Tyrrell est enthousiasmé par l’initiative de janvier.

«Des choses comme celle-ci peuvent susciter le désir d’en faire plus, et cela fait partie de ce que nous voulons développer à Lyons Township : des élèves qui sont non seulement forts en classe, mais qui ont également un impact positif en dehors de la classe», a-t-elle déclaré.

Étant donné que chaque repas « MannaPack » de Feed My Starving Children coûte moins de 25 cents à faire, les dons de toute taille peuvent contribuer grandement à la lutte contre la faim dans le monde. Et plus de 91% de chaque dollar donné va directement à l’alimentation des enfants, selon le site Web de la FMSC.

“Nous savons que les gens ont des capacités différentes, donc tout montant est apprécié”, a déclaré Tyrrell.

Les étudiants du canton de Lyon ont également fait leur propre collecte de fonds pour l’effort.

“Lentement mais sûrement, nous y arrivons, mais nous avons encore du chemin à faire”, a déclaré Tyrrell.

Pour plus d’informations sur l’événement MobilePack Lyons Township High School ou pour faire un don, visitez www.lths.net/fmsc. Vous trouverez des informations sur Feed My Starving Children sur www.fmsc.org.