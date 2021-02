Le département américain de l’Éducation a lancé une enquête approfondie sur le respect par l’Université d’État de Louisiane des lois fédérales sur la sécurité des campus, moins de trois mois après qu’une enquête USA TODAY a révélé une mauvaise gestion généralisée d’allégations d’inconduite sexuelle par le département des sports de l’université et l’administration au sens large.

L’enquête commencera immédiatement et se concentrera en partie sur l’athlétisme du LSU et la vie grecque, a écrit un responsable du ministère de l’Éducation dans une lettre du 2 février adressée au président par intérim de la LSU, Tom Galligan, obtenue par USA TODAY. La lettre indiquait que le ministère avait reçu des plaintes alléguant «un modèle de conduite ayant abouti à de graves violations de la loi Clery», une loi fédérale de 1990 visant à la transparence de la politique et des statistiques de la criminalité sur les campus.

La récente couverture médiatique de l’école a contribué à ses inquiétudes, a écrit Lisa Bureau, directrice par intérim de l’unité d’exécution et de protection des consommateurs du ministère.

L’avocat a fait un premier rapport sur l’enquête vendredi.

L’objectif de l’enquête est «d’évaluer davantage la nature et l’étendue de toute violation» et de «veiller à ce que des mesures correctives efficaces soient prises, le cas échéant», indique la lettre. Les fonctionnaires des SJM peuvent s’attendre à être «en contact régulier avec» les fonctionnaires du ministère tout au long de l’examen. À sa conclusion, le ministère publiera toutes les conclusions préliminaires de violations et recommandations, ainsi que rédigera un rapport écrit. L’enquête est ouverte, sans date d’achèvement estimée.

«Pris ensemble, notre analyse des plaintes et des comptes rendus des médias soulève de sérieuses préoccupations concernant la conformité de LSU et les effets que toute violation pourrait avoir sur les victimes d’actes criminels et l’exactitude et l’exhaustivité des statistiques sur la criminalité de l’Université et d’autres informations sur la sécurité du campus», a écrit Bureau.

Dans le cadre de l’enquête, le département cherche à avoir accès aux employés pour des entretiens et une mine de documents, y compris des rapports d’incidents et des plaintes concernant «la faute présumée de toute nature par des organisations de la vie grecques, des étudiants athlètes» et d’autres groupes d’étudiants reconnus depuis 2016 à 2019.

Les autres documents recherchés comprennent des statistiques sur la criminalité, des registres d’arrestations, des renvois à des mesures disciplinaires pour des infractions liées aux drogues, aux alcools et aux armes, les politiques et procédures des services de police, ainsi que des programmes de formation et de prévention sur les agressions sexuelles et la violence dans les fréquentations.

«Cette semaine, le LSU a été informé que le ministère américain de l’Éducation mènerait un examen du programme de lutte contre la criminalité sur les campus lié aux exigences de la Clery Act», a déclaré le porte-parole du LSU Ernie Ballard dans un communiqué. «La sécurité sur les campus et le bien-être des employés de LSU est toujours notre priorité, et suivre les directives de Clery pour signaler et informer la communauté du campus est un élément important de la prévention du crime que nous prenons très au sérieux.

LSU est critiqué pour sa mauvaise gestion des plaintes d’inconduite sexuelle depuis août, lorsqu’une enquête USA TODAY a révélé que les responsables de l’école avaient fermé les yeux sur les allégations de viol de deux étudiants contre l’ancien demi-offensif Derrius Guice, alors qu’il était étudiant de première année avec le équipe.

Deux mois plus tard, une deuxième enquête USA TODAY a révélé que l’incapacité de LSU à traiter correctement l’inconduite sexuelle allait au-delà de Guice. Les responsables du département des sports de l’université et du bureau du titre IX avaient à plusieurs reprises ignoré les plaintes contre les agresseurs, rejeté les demandes de protection des victimes et leur ont fait subir des préjudices supplémentaires de la part d’auteurs connus.

En réponse à l’article, des représentants de plus d’une douzaine de groupes d’étudiants du LSU ont appelé à la démission de quiconque aurait mal géré les plaintes du Titre IX, et environ 200 étudiants ont défilé en signe de protestation sur le campus de LSU. Le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, a appelé à une enquête indépendante sur l’école.

Au milieu des retombées, Galligan a reconnu les échecs de LSU dans une déclaration aux étudiants, s’est excusé et a annoncé que l’école avait embauché un cabinet d’avocats extérieur, Husch Blackwell, pour revoir ses procédures du Titre IX. L’examen devrait couvrir «qui savait quoi et quand» dans sa gestion d’environ 60 dossiers individuels, y compris ceux qui ont été rendus publics pour la première fois par USA TODAY, a déclaré Galligan. Cet examen, qui se concentre sur les affaires des années 2016 à 2018, devrait se terminer plus tard ce mois-ci.

En décembre, USA TODAY a découvert un rapport de 2018 de l’enquêteur principal du titre IX de la Louisiana State University, qui montrait que les principaux administrateurs du département des sports avaient contourné les politiques d’inconduite sexuelle de l’école en gardant les allégations contre les athlètes en interne. Pourtant, LSU n’a rien fait pour corriger le problème à l’époque, a constaté USA TODAY.