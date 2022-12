LSU QB Jayden Daniels revient pour la dernière saison: ce que cela signifie pour l’attaque des Tigers

Le quart-arrière du LSU Jayden Daniels revient à Death Valley pour une saison de plus, a-t-il annoncé via Twitter jeudi. Voici ce que vous devez savoir.

Daniels a complété 68,5% de ses tentatives de passes pour 2 774 verges, 16 touchés et trois interceptions la saison dernière. Il s’est également précipité pour 818 verges et 11 scores en 180 tentatives.

Avant d’être transféré à LSU en mars, le QB a joué trois saisons à Arizona State, lançant pour 6 024 verges et 32 ​​touchés contre 13 interceptions.

Daniels a aidé les Tigers à une saison régulière de 9-3 qui comprenait une victoire sur l’Alabama et a propulsé LSU au match de championnat de la SEC.

Pourquoi Daniels a choisi de revenir

Daniels espérait certainement avoir le genre de saison qui le propulserait au repêchage de la NFL, mais les commentaires reçus par Daniels indiquaient une faible évaluation. Il a donc décidé de revenir et de rejoindre une offensive vétéran et de s’appuyer sur les améliorations qu’il a affichées au fur et à mesure qu’il se sentait plus à l’aise. Avoir sa première intersaison complète à Baton Rouge avec des receveurs devrait aider. — Meunier

Qu’est-ce que cela signifie pour LSU et ses QB ?

Pour LSU, cela signifie que les Tigers retournent ses six meilleurs joueurs de ligne offensive, ses trois meilleurs receveurs et maintenant son quart partant. Au cours de la deuxième année sous Brian Kelly, LSU pourrait avoir l’infrastructure et les avantages nécessaires pour faire un bond en avant par rapport à sa première campagne de neuf victoires.

La chose intéressante sera ce qui arrivera au groupe de quarts jeunes et profonds de LSU. Le recrue Redshirt Garrett Nussmeier a attiré l’attention nationale lorsqu’il a lancé pour 294 verges en seconde période contre la Géorgie avec un brouillage passionnant et des lancers profonds.

LSU a également le recrue cinq étoiles Walker Howard sur la liste et le nouveau quatre étoiles Rickie Collins. Il est raisonnable de se demander si Nussmeier pourrait tester le marché, mais on ne s’attend pas à ce que Howard parte si tôt. — Meunier

Ce qu’ils disent

“La Louisiane m’a accepté comme le sien et il n’y a rien de tel que les samedis soirs au Tiger Stadium. Nous avons accompli beaucoup de choses cette année et dépassé les attentes de nombreuses personnes, même si nous n’avons pas atteint certains de nos objectifs », a écrit Daniels dans son annonce sur Twitter. “Cela a été une course incroyable et honnêtement, je ne suis pas encore prêt à descendre. C’est pourquoi il est important que j’annonce que je reviens pour la saison 2023 pour atteindre l’objectif d’un LSU Tiger et apporter à nos fans un autre championnat.

(Photo : John David Mercer / États-Unis aujourd’hui)