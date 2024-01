LSU Nuss Kloth JO Paris 2024

Kristen Nuss et Taryn Kloth, anciennes vedettes du LSU Beach Volleyball, ont prouvé une fois de plus qu’elles sont l’une des meilleures équipes féminines de beach-volley au monde. Après avoir obtenu un score de 36-0 ensemble lors de leur dernière saison à LSU, Kloth et Nuss ont poursuivi leur jeu d’élite dans le monde professionnel. En décembre, ils ont remporté le championnat BPT à Doha, au Qatar, ce qui constitue leur quatrième titre mondial. Leurs précédents titres mondiaux provenaient du World Beach Pro Tour de La Paz, du Kusadasi Challenge en Turquie et du Coolangatta Futures en Australie. Kloth et Nuss ont été nommés équipe AVP de l’année pour la saison 2022, lorsqu’ils ont remporté trois tournois – le AVP Pro Series Austin Open, AVP Gold Series Chicago Open et AVP Phoenix Championship. Le talentueux duo devrait se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris et sera l’un des favoris pour la médaille d’or.

Kristen Nuss et Taryn Kloth, anciennes vedettes du LSU Beach Volleyball, ont prouvé une fois de plus qu’elles étaient l’une des meilleures équipes féminines de beach volley au monde. Après une fiche de 36-0 ensemble lors de leur dernière saison à LSU, Kloth et Nuss ont continué leur jeu d’élite dans le monde professionnel. Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations sur leur site Web. En décembre, ils ont remporté le championnat BPT à Doha, au Qatar, ce qui constitue leur quatrième titre mondial. Leurs précédents titres mondiaux provenaient du World Beach Pro Tour de La Paz, du Kusadasi Challenge en Turquie et du Coolangatta Futures en Australie. Kloth et Nuss ont été nommés équipe AVP de l’année pour la saison 2022, lorsqu’ils ont remporté trois tournois : l’AVP Pro Series Austin Open, l’AVP Gold Series Chicago Open et l’AVP Phoenix Championship. Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations sur leur site Web. Avant que tout soit 🏈 vite 🏐 Kristen Nuss et Taryn Kloth, anciennes vedettes du LSU Beach Volleyball, ont prouvé qu’elles étaient sans aucun doute la meilleure équipe féminine du circuit AVP cette saison, remportant leur troisième victoire en tournoi de la saison samedi aux championnats de Phoenix. pic.twitter.com/TuJ9DHYLPv – Fletcher Mackel (@FletcherWDSU) 25 septembre 2022 Le talentueux duo devrait se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris et sera l’un des favoris pour la médaille d’or.