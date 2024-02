LSU Girls gagne une soirée de speed-dating en club pour trouver son compagnon | Divertissement

Les « swolemates » sont-ils réels ?

Le club LSU Girls Gains a organisé sa deuxième édition annuelle speed-dating entre copains de gym soir mardi dernier à l’UREC. L’événement était un moyen de rassembler les étudiants intéressés par tout ce qui concerne la santé et la forme physique à LSU. Le but était de trouver un « swolemate » ou un partenaire d’entraînement.

Le jeu de rencontres a commencé avec tous les participants alignés sur deux rangées, face à face. Toutes les 30 secondes, les participants tournaient pour faire connaissance avec tous les autres participants. Après que chaque personne ait eu une conversation, les étudiants ont été encouragés à se mettre en équipe avec la personne la plus compatible. Espérons qu’il s’agisse de quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas avant l’événement.

La prochaine façon de trouver leur « compagnon idéal » consistait à relever une série de défis d’entraînement avec le partenaire qu’ils avaient choisi. Ces défis ont mis à l’épreuve la force et la compatibilité de tous les couples. Les paires ont commencé par soulever des poids et accroupir leurs partenaires pour montrer leur force. D’autres défis amusants comme des courses de brouettes et des chutes de confiance ont également été organisés pour briser la glace entre les « swolemates ».

Les couples ont été notés sur leur forme et leur capacité à soulever leur partenaire. Ceux qui auront terminé l’activité correctement passeront au tour suivant. Les dirigeants du club ont manifesté pour montrer aux membres et aux nouveaux arrivants comment marquer le plus de points à chaque tour.

Christiana Williams, senior en sciences politiques, est la présidente et fondatrice de LSU Girl Gains. Le gourou de l’entraînement a expliqué que l’événement n’était pas seulement une opportunité de trouver l’amour, mais aussi un moyen pour les amateurs de gym de rencontrer de nouveaux amis.

“En tant que fille de gym, il peut être difficile de rencontrer d’autres amis de gym lorsque vous êtes occupé”, a expliqué Williams. “Nous essayons de contribuer à créer une communauté d’amis au gymnase.”

Le défi de la chute de la confiance a permis au conseil d’administration de décider quel couple avait développé le plus de confiance entre eux.

Le duo gagnant était Alexis Stephens, étudiant en psychologie, et Kadence Preston, étudiante en première année en relations internationales. Les deux ont reçu des friandises pour la Saint-Valentin en guise de prix, notamment des boîtes de chocolat en forme de cœur et des boissons énergisantes.

Le club LSU Girl Gains se réunit tous les mardis et compte plus de 40 membres. Ses réunions normales sont généralement axées sur la condition physique et la promotion de l’haltérophilie féminine ; cependant, tous les sexes sont les bienvenus.

“Nous organisons des journées de préparation des repas et nos réunions sont généralement axées sur un mode de vie sain”, a déclaré Desiree Bojorquez, secrétaire du club Girl Gains. “Nous essayons de garder cela amusant en organisant des événements et pas seulement en organisant des réunions.”

Les autres postes du conseil d’administration incluent celui de directeur du marketing et de coordinateur d’événements. La mission du club est d’autonomiser les femmes et de fournir un soutien à tous les niveaux d’amateurs de salle de sport. Que les filles pratiquent un nouvel entraînement ou travaillent sur leur forme, elles ne manqueront pas de renforcer la confiance dans les routines d’entraînement des membres. La prochaine réunion aura lieu la semaine suivant le Mardi Gras, et ce sera une journée de record personnel. Le groupe organise une journée de relations publiques chaque semestre, dans l’espoir de constater une amélioration chez chaque membre.

La soirée de speed dating « Find Your Swolemate » n’est pas le seul événement passionnant que le club a à proposer. Girl Gains a à proposer plusieurs autres événements amusants tout au long du semestre. Les prochains Jeux seront des Jeux olympiques bissextiles, qui auront lieu fin février. Les détails peuvent être trouvés sur le site du club Instagram ou LSU Tigerlink.