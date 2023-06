LSU devance la Floride dans le premier match du CWS : les Gators peuvent-ils répondre ?

LSU a battu la Floride 4-3 dans le premier match des College World Series sur un coup de circuit en solo de Cade Beloso en début de 11e manche. Voici ce que vous devez savoir :

Ty Floyd de LSU a retiré 17 frappeurs, à égalité au deuxième rang dans un match CWS.

Le lanceur partant de la Floride Brandon Sproat a été tiré un frappeur dans la cinquième manche. Le droitier junior a lancé 111 lancers et a accordé six coups sûrs et deux points.

LSU a laissé 10 coureurs sur la base au cours des quatre premières manches mais n’a réussi que deux points.

Le receveur de Floride BT Riopelle a réussi six coups sûrs en séries éliminatoires – cinq ont été des circuits.

Ole Miss a balayé l’Oklahoma la saison dernière, deux matchs contre zéro, pour remporter le titre national. Mais lors des trois précédentes séries mondiales universitaires, l’équipe qui a remporté le premier match a perdu les deux matchs suivants.

Comment LSU a-t-il gagné?

Beloso, le frappeur désigné senior, a porté le coup décisif, brisant un lancer de 0-1 du releveur de Floride Brandon Neely sur l’enclos des releveurs du champ droit pour son 16e circuit de la saison pour mener en tête de la 11e manche. Mais les héros étaient partout pour les Tigers, qui ont bloqué 17 coureurs de base en 11 manches. Tommy White a réussi un circuit en huitième manche pour endiguer l’élan de la Floride et fournir le premier but de LSU depuis la troisième. Et, bien sûr, Floyd était magnifique. Pour Beloso, les grands moments s’enchaînent. Il a frappé le circuit de trois points contre Wake Forest mercredi qui a débloqué une égalité 2-2 et propulsé les Tigers dans un match de championnat contre l’équipe n ° 1. LSU a remporté ce 2-0 derrière l’éclat de Paul Skenes sur le monticule. — Sherman

La Floride peut-elle réagir ?

Le premier match d’une série de trois matchs n’est jamais une situation incontournable … mais cela ressemblait à une victoire incontournable pour une équipe LSU qui se passera probablement des services de Skenes. Ty Floyd a été brillant pour les Tigers, mais la Floride a retiré trois points en huit manches contre le droitier junior dans un autre classique à Omaha. LSU a évidemment un gros avantage maintenant, mais la Floride est tout à fait capable de gagner deux fois de suite. Dimanche après-midi, les Gators enverront l’un des meilleurs lanceurs du pays. En trois départs au tournoi de la NCAA, le droitier junior Hurston Waldrep n’a accordé que deux points mérités et a accordé 15 coups sûrs en 21 manches, avec 37 retraits au bâton et seulement sept buts sur balles. Ce sera une tâche difficile pour LSU. — Lumière

(Photo de Ty Floyd : Jay Biggerstaff / Getty Images)