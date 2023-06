LSU décroche S Joel Rogers 4 étoiles pour 2024: ce que cela signifie pour le secondaire des Tigers

LSU doit renforcer sa profondeur de sécurité à long terme, et il a ajouté un autre élément clé lundi avec l’engagement de la sécurité quatre étoiles Joel Rogers (Saint Francisville, Louisiane) sur l’Alabama, le Texas A&M, l’Oklahoma et le TCU. Voici ce que vous devez savoir :

Rogers est le joueur n ° 304 au pays et la sécurité n ° 30 dans la classe 2024, selon le 247Sports Composite. On3 a Rogers comme joueur n ° 186.

Les actions de Rogers ont explosé après une année junior impressionnante à West Feliciana High, stimulant l’intérêt des pouvoirs de la SEC. Le rapide arrière défensif de 6 pieds et 180 livres est également un sprinteur et participe au saut en longueur.

La classe de LSU se classe au 7e rang dans le pays avec 16 engagements, dont 11 sont des espoirs quatre étoiles.

Dans une classe talentueuse de la Louisiane avec 11 des 500 meilleurs joueurs, les six espoirs qui se sont engagés ont choisi LSU. Cela inclut le top 100 du tight end Trey’Dez Green et le edge rusher Kolaj Cobbins.

Qu’est-ce que cela signifie pour LSU ?

LSU doit continuer à renforcer son secondaire après plusieurs recrutements manqués et départs massifs. LSU perdra probablement les deux sécurités de départ Greg Brooks et Major Burns la saison prochaine, et l’un de ses deux engagements de sécurité 2023, Michael Daugherty, a quitté l’équipe avant le bal de printemps pour revenir plus près de chez lui. LSU a adressé sa salle de cornerback avec sept ajouts dans la classe 2023, mais la sécurité est la clé de ce cycle.

Rogers rejoint deux des 250 meilleurs titres de sécurité à Dashawn McBryde et Ju’Juan Johnson, et tous les trois sont des produits de la Louisiane. La deuxième classe de l’entraîneur Brian Kelly recherche un contrôle total en Louisiane, ce qui est essentiel pour Kelly alors qu’il tente de faire de LSU un concurrent national.

(Photo: Dale Zanine / États-Unis aujourd’hui)