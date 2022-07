LQ Jones, réalisateur de “Un garçon et son chien” et acteur vétéran de Western, est mort à 94 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

LQ Jones, un acteur occidental vétéran qui est apparu dans des émissions de télévision à succès, telles que “Charlie’s Angels” et “Hawaii Five-O”, est décédé. Il avait 94 ans.

Le petit-fils de Jones, Erté deGarces, a déclaré que son grand-père était décédé samedi de causes naturelles alors qu’il était entouré de sa famille chez lui à Hollywood Hills, en Californie.

“Le légendaire LQ Jones (alias le juge Ellis McQueen) a fait son dernier tour au coucher du soleil ce matin”, a déclaré deGarces en légende de son message. “Il était chez lui dans les collines d’Hollywood, entouré de sa famille, lorsqu’il a rendu l’âme. Il a fait d’un fils un père pour moi et a donné un deuxième prénom à Roméo, et pour cela je lui serai éternellement reconnaissant. Merci M. Jones, votre famille et vos fans vont vous manquer.”

Jones est né le juge Ellis McQueen Jr. le 19 août 1927 à Beaumont, au Texas, fils d’un cheminot, a révélé The Hollywood Reporter. Quand il était jeune, sa mère Jessie a été tuée dans un accident de voiture et Jones a été élevé par des parents. Jones a ensuite servi dans la marine américaine et a étudié le droit à l’Université du Texas, où son colocataire était la future star de “Daniel Boone” Fess Parker.

Après l’université, Jones a acheté un ranch au Nicaragua où il espérait gagner de l’argent avec des haricots, du maïs et des produits laitiers. Lorsque cela n’a pas fonctionné, Jones a envoyé une copie du roman de Leon Uris “Battle Cry” à Parker, qui jouait un soldat dans l’adaptation cinématographique de 1955. Parker a encouragé Jones à lui rendre visite à Hollywood. Dans les deux jours suivant son arrivée, Jones avait le rôle de Pvt. LQ Jones. Jones a tellement aimé le nom de son personnage qu’il l’a rapidement adopté comme nom de scène.

L’éducation d’enfance de Jones a continué à jouer un rôle de premier plan dans sa carrière.

“J’avais un cheval à l’âge de 8 ou 9 ans et j’ai grandi avec des gens de rodéo difficiles – mon oncle adorait la corde – donc les westerns étaient faciles et amusants”, se souvient Jones.

Grâce aux encouragements de Parker, Jones s’est occupé de nombreux projets, dont “Cheyenne”, “Gunsmoke”, “Laramie”, “Wagon Train”, “Rawhide”, Johnny Ringo”, “The Big Valley” et “Perry Mason” – juste Il est également apparu dans des films tels que “Target Zero” en 1955, “Love Me Tender” d’Elvis Presley en 1956, ainsi que “The Naked and the Dead” en 1958 et “Flaming Star” en 1960.

Jones a déclaré que Stanley Kubrick lui avait offert le rôle du major TJ “King” Kong dans “Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb” en 1964. Cependant, il était “attaché avec une autre photo”. Le rôle est ensuite allé à Slim Pickens.

Au milieu des années 60, Jones et l’acteur Alvy Moore ont formé la société de production LQ/JAF. Ils ont réalisé quatre films: “The Devil’s Bedroom” de 1964, “The Witchmaker” de 1969, “The Brotherhood of Satan” de 1971 et “A Boy and His Dog” de 1975, qu’il a réalisé, produit et écrit le scénario.

“Après avoir fait ‘Un garçon et son chien’, j’ai eu tout un tas d’offres à réaliser et plus d’argent qu’il n’en a coûté pour faire le film, pour le plaisir”, a-t-il dit un jour. “Mais je ne pouvais pas voir travailler tout ce temps et tous les efforts pour le faire. Alors j’ai continué à dire:” Non “et j’ai finalement juste dit:” Au diable “, et je me suis arrêté et j’ai continué avec le Parce qu’à ce moment-là, je pouvais très bien choisir ce que je voulais faire.

Au cours de sa carrière de plusieurs décennies à Hollywood, Jones a fait sa marque dans plusieurs émissions emblématiques, notamment “Bonanza”, “Charlie’s Angels”, “Hawaii Five-0” et “The Incredible Hulk”.

Jones laisse dans le deuil ses trois enfants : les fils Randy et Steve, et la fille Mindy.