LPS reconnaît des erreurs lors de l’arrestation d’un streamer Twitch doxé, activiste transgenre

La police de Londres s’est exprimée mercredi après qu’une militante transgenre populaire et streamer Twitch, qui prétend avoir été victime de swatting, a déclaré qu’elle avait été mal interprétée pendant sa garde à vue.

Clara Sorrenti dit qu’elle a été réveillée par des agents lourdement armés du Service de police de London (LPS) dans son centre-ville de London, en Ontario. résidence le 5 août.

Ils répondaient à des menaces par courrier électronique contre la mairie d’une personne prétendant être Sorrenti.

À l’époque, ni Sorrenti ni LPS ne savaient qu’elle avait été victime de “swatting”, qui se réfère à faire une fausse menace qui entraînera une grande réponse tactique de la police au domicile d’une victime sans méfiance.

“Je pensais que j’allais mourir”, a déclaré Sorrenti à CTV News London mardi. “Dès que j’ai vu le fusil, j’ai crié.”

Sorrenti a ensuite été libéré sans inculpation, mais les objets saisis restent en la possession de la police en attendant l’analyse.

Selon une déclaration mercredi après-midi du chef de la police de Londres, Steve Williams, il reconnaît que des erreurs ont été commises concernant le fait que Sorrenti ait été mal interprété lors de l’incident.

Il a été porté à mon attention que Mme Sorrenti a été désignée pendant son séjour en garde à vue à Londres par un nom et un sexe incorrects », a-t-il déclaré. «Nous reconnaissons la détresse que cela a causée à Mme Sorrenti et nous examinerons l’événement pour comprendre comment cela a pu se produire. À l’heure actuelle, nous sommes toujours en train de rassembler les informations nécessaires à cet examen.

Clara Sorrenti s’adresse à CTV News London le 9 août 2022. (Daryl Newcombe/CTV News London)

Cela fait référence à l’affirmation que Sorrenti a faite à CTV News London selon laquelle un sac de preuves contenant certains de ses objets personnels au siège de la police a ensuite été renvoyé avec son “nom mort” – qui fait référence au nom de naissance d’une personne transgenre qui l’a légalement changé – écrit sur le sac en grosses lettres noires.

“Au lieu que la police m’aide, ils m’ont victimisée”, a-t-elle déclaré à Daryl Newcombe de CTV News London dans une interview.

“Le policier qui m’a arrêté m’a demandé si je portais mon nom mort”, a déclaré Sorrenti. “Puis plus tard, alors que j’étais en route vers le [police] station, elle m’a en fait demandé ce qu’était un nom mort, alors maintenant j’éduque l’équipe SWAT qui m’a arrêté sur les questions trans.”

Williams a déclaré que le service de police de Londres s’était «engagé» à assurer des services de police sans préjugés et à traiter tous les individus avec respect et dignité. Il a ajouté que la police travaille en étroite collaboration avec les partenaires de la communauté LGBT2QSIA afin de s’assurer que la police répond aux besoins de la communauté et de répondre à toute préoccupation qu’elle pourrait avoir.

“Nous reconnaissons que malgré tous nos efforts, nous pouvons parfois échouer, et dans ces situations, nous apprenons, nous éduquons et nous faisons mieux”, a-t-il déclaré.

Cependant, comme l’enquête est toujours en cours, Williams a déclaré qu’il serait “prématuré” de parler d’autres aspects de l’enquête en cours.

“Nous sommes en contact avec Mme Sorrenti et partagerons nos conclusions avec elle une fois notre examen terminé”, a ajouté Williams.

– Avec des fichiers de Daryl Newcombe de CTV News London