LPGA Tour : Nelly Korda repousse l’Irlandaise Leona Maguire pour remporter la Meijer LPGA Classic | Actualités golfiques

Nelly Korda a remporté une victoire à deux coups au Meijer LPGA Classic

Nelly Korda a affronté l’Irlandaise Leona Maguire pour remporter une deuxième victoire de la saison sur le circuit de la LPGA au Meijer LPGA Classic.

Korda a réussi un birdie sur son dernier trou pour fermer un 67 de moins de cinq au Blythefield Country Club et terminer à deux points de Maguire, qui est restée en lice tout au long de la journée alors qu’elle se battait pour un 66 sans bogey.

« Leona est une très bonne joueuse », a déclaré Korda. « Honnêtement, elle m’a gardé sur mes gardes toute la journée. Je devais bien jouer au golf. Il y a beaucoup d’opportunités de birdie ici. J’ai commencé un peu dur, je n’ai pas touché beaucoup de fairways, mais j’ai continué à me dire de me battre et juste pour s’amuser ici. »

En commençant le troisième jour, Korda a annulé son birdie au troisième avec un bogey au suivant pour retomber à 20 sous aux côtés de Maguire, qui a réussi trois birdies consécutifs à partir du deuxième.

Korda a décoché un tir au sixième mais s’est retrouvée à égalité au virage après que Maguire ait réussi un birdie au huitième, seulement pour que l’Américaine ait sauté de deux devants en tirant son approche au 10e pour taper dans la plage pour le premier des deux dos à dos. gagne.

Leona Maguire cherchait à devenir la première joueuse irlandaise à remporter le LPGA Tour

Le numéro 4 mondial a rebondi après un bogey au 12e pour rouler dans un aigle de 12 pieds au 14e par cinq – où Maguire a fait un birdie – et un birdie le suivant pour avancer de trois avec trois à jouer.

Un swing de deux coups au 16e a vu Korda trois putt de l’intérieur de 12 pieds et Maguire faire un birdie pour réduire l’avance de l’Américaine à un se dirigeant vers le dernier, où un birdie de quatre pieds a amené Korda à 25 sous et lui a donné un deux- tir gagnant lorsque Maguire a terminé avec un par de trois putts.

La victoire était la cinquième de Korda sur le LPGA Tour et la voit devenir la première multi-gagnante en tournée cette saison, après son titre Gainbridge LPGA en février, cette victoire la plaçant également en tête de la course de la saison au classement CME Globe.

À Gee Chun, il a inscrit 63 rondes de la journée pour terminer la semaine à égalité avec Brittany Altomare, troisième à moins de 21, la Suédoise Anna Nordqvist à cinq coups de la cinquième place et l’ancienne championne de l’AIG Women’s Open Georgia Hall dans une égalité à quatre pour la sixième après un 68 de clôture.