LPGA Tour: Lydia Ko ouvre une avance de cinq coups à mi-chemin au championnat CME Group Tour en Floride | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la deuxième manche du championnat CME Group Tour de fin de saison sur la LPGA en Floride

Faits saillants de la deuxième manche du championnat CME Group Tour de fin de saison sur la LPGA en Floride

Lydia Ko a tiré un 66 sans bogey pour ouvrir une avance de cinq coups à mi-parcours du championnat CME Group Tour de fin de saison du LPGA Tour en Floride.

Ko, déjà vainqueur à deux reprises sur le circuit de la LPGA cette saison, a inscrit quatre birdies dans une séquence de six trous autour du virage et a profité des deux normales de clôture lors d’un affichage dominant au deuxième tour au Tiburon Golf Club.

Les six birdies de la joueuse de 25 ans l’ont vue enregistrer le tour le plus bas de la journée et passer à 13 sous pour le tournoi, lui donnant un avantage décisif sur le challenger le plus proche Hyo Joo Kim avant le week-end.

Lydia Ko est à la recherche de sa 19e victoire sur le circuit de la LPGA et de sa troisième de la saison

“Je pense que je suis resté très patient aujourd’hui”, a déclaré Ko. “L’objectif pour moi cette semaine n’est pas de me laisser un trou ou un coup de phase. C’est le dernier tournoi de la saison et c’est ma neuvième année sur le circuit, donc je veux bien terminer la saison et je veux aussi juste la terminer sans sans regret.”

La victoire de Ko la verrait récolter 2 millions de dollars, le plus gros prix unique du golf féminin, tandis que la Néo-Zélandaise est également sur le point de remporter le trophée Vare pour la moyenne de score la plus basse de l’année pour la deuxième saison consécutive.

Lydia Ko a joué aux côtés de Pajaree Anannarukarn (à gauche), qui est à égalité dixième après un deuxième tour 73

Kim a réussi un birdie à deux de ses trois derniers trous pour afficher un score de trois sous 69 et passer à la deuxième place en solo, tandis que la numéro un mondiale Nelly Korda et l’Écossaise Gemma Dryburgh sont parmi les quatre joueuses partageant la troisième place sur sept sous.

Dryburgh a brièvement détenu une part de la tête après trois birdies consécutifs à partir du sixième, seulement pour bogey deux de ses quatre trous suivants sur son chemin vers un deuxième tour 70, avec Korda également six de retour aux côtés d’Anna Nordqvist et Nasa Hataoka.

Tour de golf de la LPGA en direct Vivre de

“Très solide à nouveau”, a déclaré Dryburgh. “Je dirais que je n’ai pas aussi bien frappé aujourd’hui, mais j’ai quand même bien roulé. J’en ai aussi laissé quelques-uns là-bas.”

L’Irlandaise Leona Maguire est à égalité au septième rang avec Jeongeun Lee6 et Amy Yang, tandis que l’Anglaise Jodi Ewart Shadoff a affiché un deuxième tour 67 pour rejoindre le grand groupe avec une part de 10e sur cinq sous

Regardez le championnat CME Group Tour du LPGA Tour tout au long du week-end en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 19 heures sur Sky Sports Golf et – gratuitement – sur la chaîne YouTube Sky Sports Golf.