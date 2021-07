LPGA Tour: Jin Young Ko mène au Texas en réponse à la défaite du numéro 1 mondial face à Nelly Korda | Actualités golfiques

Jin Young Ko a réussi un aigle et six birdies le premier jour

Jin Young Ko a fourni une réponse catégorique à la perte de sa place au sommet du classement mondial en tirant un 63 le premier jour des Volunteers of American Classic au Texas.

Ko a passé 92 semaines en tant que n ° 1 mondiale avant d’être détrônée par Nelly Korda après que l’Américaine ait remporté son premier titre majeur lors du championnat PGA féminin KPMG la semaine dernière, où Ko a terminé en dehors du top 40 et à 21 coups derrière la championne.

La Sud-Coréenne a commencé tranquillement son premier tour à The Colony alors qu’elle parcourait ses sept premiers trous avant qu’un aigle au 17e ne galvanise sa confiance avant une impressionnante série de buts sur les neuf premiers.

Ko était à niveau après sept trous avant de grimper dans le classement

Six birdies en huit trous ont propulsé Ko en tête, un coup devant ses compatriotes Jeongeun Lee6 et In Gee Chun, tandis que Min-G Kim a tiré un 66 pour placer quatre Sud-Coréens dans le top cinq à la fin du jeu.

« J’ai eu beaucoup d’opportunités de birdie avant le 17, mais je n’en ai pas réussi », a déclaré le double vainqueur majeur de 25 ans. « Je ne pouvais pas en faire, et je ne sais pas pourquoi.

« Mais ensuite j’ai fait eagle à 17 ans, donc c’était un bon élan pour moi pour le deuxième neuf. Mon putting était vraiment bon et j’ai très bien lu les breaks aujourd’hui, donc j’avais confiance sur les greens et j’ai fait beaucoup de putts.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours au Royaume-Uni et en Irlande

« Je n’ai pas bien joué lors des deux derniers événements, mais Nelly a très bien joué et est arrivée au n ° 1 du classement mondial. Je pense que cela allait arriver, donc c’est bien. Et je suis toujours en vie, donc ça ne le fait pas. ça n’a pas vraiment d’importance ! »

La star du Ladies European Tour, Esther Henseleit, a poursuivi sa forme impressionnante aux États-Unis, faisant suite à son égalité pour la 15e place de la PGA de la semaine dernière avec une ronde de 66 qui comprenait six birdies et un seul tir abandonné.

« La semaine dernière a été un si bon parcours de golf et j’ai l’impression qu’à chaque fois que vous jouez sur un terrain de golf comme celui-ci, vous améliorez tellement votre jeu parce que vous devez penser à vos coups, vous devez frapper des coups différents », a déclaré le haut- et-à venir, 22 ans.

Tour de golf de la LPGA en direct Vivre de

« Je sens donc que je peux vraiment contrôler le vol du ballon, et je suis confiant que je peux faire beaucoup de birdies. »

Lizette Salas, vice-championne féminine de la PGA, a débuté avec un moins de 70 ans, mais la première journée a été difficile pour les deux joueuses britanniques sur le terrain, avec Stephanie Meadow avec un 73 et l’Écossaise Gemma Dryburgh, deux fois gagnante de la Rose Ladies Series l’année dernière, luttant pour un 75.