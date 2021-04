Inbee Park est actuellement troisième du classement de la saison de la LPGA Tour au CME Globe

Inbee Park insiste sur le fait que garantir sa place aux Jeux olympiques de Tokyo reste un objectif plus important que de se remettre au sommet du classement mondial féminin.

Park a terminé parmi les 15 premières à ses quatre premiers départs de l’année sur le circuit de la LPGA, y compris une victoire de cinq coups à la Kia Classic le mois dernier, la hissant au n ° 2 mondial et la voyant combler l’écart sur sa compatriote Jin Young Ko en tête du classement.

La sept fois championne majeure est la médaillée d’or olympique en titre après avoir remporté le concours de 2016 à Rio, Park cherchant à renforcer sa forme constante et à assurer sa place dans l’équipe coréenne plus tard cet été.

Inbee Park a terminé 15e au Hugel-Air Premia LA Open la semaine dernière

« Je ne savais pas comment je suis arrivé à la deuxième place, j’ai juste joué un peu au golf et je suis presque au sommet », a déclaré Park avant le championnat du monde féminin HSBC. «Je suis déjà allé à la première place et je veux dire, ce n’est pas quelque chose pour lequel je joue.

« Évidemment, cette année est une année très importante pour moi avec les Jeux olympiques d’août, et mon objectif principal est d’essayer de me qualifier pour l’équipe. L’équipe coréenne n’est pas l’équipe la plus facile à former.

« J’essaie juste de jouer au bon golf; tout vient avec quand je joue au bon golf, et j’essaie juste de jouer semaine après semaine. C’est une longue saison. J’essaie juste de ne pas être trop rapide avec la saison. «

L’événement de cette semaine est le premier tournoi du LPGA Tour en Asie depuis la pandémie de Covid-19, avec Park – vainqueur en 2015 et 2017 – l’un des six joueurs du top 10 mondial en action à Singapour.

Lydia Ko est également sur le terrain après avoir mis fin à ses trois années sans victoire au championnat Lotte plus tôt ce mois-ci, la Néo-Zélandaise cherchant à rebondir après une coupure ratée surprise au Hugel-Air Premia LA Open de la semaine dernière.

La victoire de Lydia Ko était sa première depuis avril 2018

« Bon et très mauvais en l’espace de deux semaines », a admis Ko lors d’une conférence de presse avant le tournoi. « Mais vous savez quoi, même à Los Angeles, j’ai eu une première journée très difficile mais j’ai bien joué la deuxième journée.

«Je sens que je suis toujours sur un bon élan et que gagner à Hawaï m’a définitivement donné la confiance de dire que, hé, vous savez, je peux être de retour dans le cercle des vainqueurs. C’est génial d’être dans ce genre de situation. position à nouveau. «

