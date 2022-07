LPGA Tour : flux YouTube en direct gratuit du championnat d’Evian alors que la saison majeure se poursuit en France | Nouvelles du golf

Youtube En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

La saison majeure de golf féminin se poursuit cette semaine au championnat Amundi Evian, avec les quatre manches disponibles via le flux YouTube en direct gratuit de Sky Sports.

L’événement de cette semaine en France donne le coup d’envoi d’une séquence d’un mois de golf du LPGA Tour en Europe, avec tous les cinq meilleurs mondiaux et 14 des 15 vainqueurs du LPGA Tour en 2022 faisant tous partie d’un line-up étoilé.

La championne en titre Minjee Lee espère imiter sa compatriote Cameron Smith et connaître un plus grand succès, après avoir également remporté l’US Women’s Open le mois dernier, tandis que Jin Young Ko et Nelly Korda font partie des autres noms en action.

Charlie Hull, Georgia Hall et Mel Reid font partie du contingent anglais en action, tandis que l’Irlandaise Leona Maguire est également impliquée alors qu’elle cherche à suivre le record majeur de 61 de l’année dernière à l’Evian Resort Golf Club.

Sky Sports aura une couverture en direct des quatre manches de l’avant-dernière majeure féminine de l’année, avec deux sessions en direct des deux premiers jours de 10h à 13h, puis de 14h30 à 17h30.

La couverture du week-end commence à 10h30 jusqu’à la fin du jeu, avec les quatre tours en direct sur Sky Sports Golf et – gratuitement – sur la chaîne YouTube Sky Sports Golf.

Le majeur fait partie d’un quadruple en-tête de golf en direct sur Sky Sports cette semaine, avec le Cazoo Classic du DP World Tour, le 3M Open du PGA Tour et le Senior Open à Gleneagles également disponibles.

