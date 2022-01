LPGA Tour: flux YouTube en direct gratuit de Gainbridge LPGA en Floride, où Nelly Korda défend | Nouvelles du golf

Un peloton étoilé est réuni en Floride pour le Gainbridge LPGA, avec les quatre manches disponibles gratuitement via le flux YouTube en direct de Sky Sports.

Sept des 10 meilleurs mondiaux sont prêts à jouer au Boca Rio Golf Club, où la numéro 1 mondiale Nelly Korda cherche à défendre son titre après avoir remporté une victoire de trois coups lors du concours de l’année dernière.

Nelly Korda est à la recherche de sa première victoire de 2022

Lydia Ko, Inbee Park et Lexi Thompson visent toutes une première victoire de 2022, tandis que l’Irlandaise Leona Maguire fait partie des noms notables qui font son premier départ de la saison.

Il y a un fort contingent anglais sur le terrain, avec Mel Reid, Charley Hull, Bronte Law et Georgia Hall parmi les noms impliqués, avec les récentes championnes de l’AIG Women’s Open Anna Nordqvist et Sophia Popov également sur le terrain.

Sky Sports aura une couverture en direct des quatre manches de l’événement LPGA Tour, avec l’action en direct à partir de 16h30 au cours des trois premiers jours et à 19h30 pour la manche finale de dimanche. L’action est en direct sur le bouton rouge pour les trois premiers tours et également sur Sky Sports Mix vendredi et samedi.

Tour de golf de la LPGA en direct Vivre de

Le tour final est en direct sur Sky Sports Golf, avec les quatre tours également sur la chaîne YouTube Sky Sports Golf.

L’événement fait partie d’un triple en-tête de golf en direct sur Sky Sports cette semaine, avec le Slync.io Dubai Desert Classic et le Farmers Insurance Open également disponibles au cours des prochains jours.

