LPGA Tour: flux YouTube en direct gratuit de Gainbridge LPGA en Floride, où Nelly Korda défend | Nouvelles du golf

Un peloton étoilé est réuni en Floride pour le Gainbridge LPGA, avec les quatre manches disponibles gratuitement via le flux YouTube en direct de Sky Sports.

Sept des 10 meilleurs mondiaux sont prêts à jouer au Boca Rio Golf Club, où la numéro 1 mondiale Nelly Korda cherche à défendre son titre après avoir remporté une victoire de trois coups lors du concours de l’année dernière.

Il y a un fort contingent anglais sur le terrain, avec Mel Reid, Charley Hull, Bronte Law et Georgia Hall parmi les noms impliqués, avec les récentes championnes de l’AIG Women’s Open Anna Nordqvist et Sophia Popov également sur le terrain.

Korda était à cinq coups de la tête en 14e à égalité après un premier tour de 68, alors que l’ancienne n ° 1 mondiale Lydia Ko a pris un avantage de deux coups sur Danielle Kang après un neuf sous 63.

Sky Sports aura une couverture en direct des quatre tours de l’événement LPGA Tour, avec l’action en direct à partir de 16h30 le vendredi et le samedi et à 19h30 pour le tour final de dimanche. L’action est en direct sur le bouton rouge et sur Sky Sports Mix vendredi et samedi, avec une couverture également sur la chaîne YouTube Sky Sports Golf.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour la diffusion en direct gratuite de Gainbridge LPGA !