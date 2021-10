LPGA Tour : diffusion YouTube en direct gratuite de ShopRite LPGA Classic dans le New Jersey | Actualités golfiques

Un champ étoilé est réuni sur le LPGA Tour cette semaine pour le ShopRite LPGA Classic, avec les trois tours disponibles en direct via le flux YouTube gratuit de Sky Sports.

Sept des 10 meilleurs au monde sont prêts à jouer au Bay Course of Seaview, tandis que l’Anglais Mel Reid revient en tant que champion en titre après avoir remporté un premier titre sur le circuit de la LPGA lors du concours de l’année dernière.

Mel Reid a remporté une victoire à deux coups en 2020, alors que l’événement était un concours de 72 trous plutôt que de 54 trous

« C’était bien de me débarrasser du singe, de m’en sortir et de savoir que je peux gagner ici, et cela a changé ma carrière dans une certaine mesure », a déclaré Reid à propos de son succès en 2020. « Beaucoup plus d’opportunités et des choses comme ça, donc c’était un moment énorme pour moi. »

Le numéro 2 mondial Jin Young Ko, le champion 2019 Lexi Thompson et le septuple vainqueur majeur Inbee Park sont parmi les autres noms notables en action, avec Georgia Hall et Charley Hull parmi les autres joueurs britanniques dans le peloton de 132 femmes.

Tour de golf de la LPGA en direct Vivre de

Les trois tours de l’événement de 54 trous seront diffusés en direct sur Sky Sports Golf, avec une couverture de 18h à 21h du vendredi au dimanche, le jeu de chaque jour étant également disponible – gratuitement – via la chaîne YouTube de Sky Sports Golf.

L’événement fait partie d’un triple en-tête en direct sur Sky Sports cette semaine, avec le championnat Alfred Dunhill Links de l’European Tour et le championnat Sanderson Farms du PGA Tour également disponibles pendant le week-end.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour regarder une diffusion en direct gratuite (début 18h) du ShopRite LPGA Classic !