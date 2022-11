LPGA Tour: diffusion en direct gratuite alors que Leona Maguire poursuit la victoire du championnat CME Group Tour | Nouvelles du golf

Youtube En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’Irlandaise Leona Maguire est en lice pour le championnat CME Group Tour de fin de saison du LPGA Tour, avec une couverture en direct via le flux gratuit de Sky Sports.

Seuls les 60 meilleurs joueurs disponibles au classement de la saison figurent au Tiburon Golf Club en Floride, où le gagnant recevra un prix de 2 millions de dollars – le plus important de l’histoire du golf féminin.

Leona Maguire dépasse la barre des 4 millions de dollars en gains de carrière avec une victoire

Maguire commence le tour final avec moins de 15 ans et partage la tête aux côtés de l’ancienne n ° 1 mondiale Lydia Ko, l’Irlandaise poursuivant sa deuxième victoire de la saison du circuit LPGA.

La paire détient un coussin de cinq coups sur Jeongeun Lee6 partage la troisième place avec l’Écossaise Gemma Dryburgh, qui a remporté son titre révolutionnaire plus tôt ce mois-ci, avec Anna Nordqvist commençant dimanche à égalité avec Brooke Henderson.

Tour de golf de la LPGA en direct Vivre de

“Je ne fais que prendre la confiance du Japon cette semaine”, a déclaré Dryburgh. “Je me balance très bien et je mets bien aussi, donc je profite de toute cette confiance en ce moment. Et c’était amusant d’entrer en lice. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain.”

Sky Sports diffusera une couverture en direct du tour final en Floride, l’action commençant à 18 heures sur Sky Sports Golf et – gratuitement – sur la chaîne YouTube Sky Sports Golf.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour regarder le championnat CME Group Tour!