LPGA CME Group Tour Championship : La Néo-Zélandaise Lydia Ko prend les devants à sept sous | Nouvelles du golf

Lydia Ko de Nouvelle-Zélande mène le championnat CME Group Tour

Lydia Ko a commencé sa quête du plus grand prix de l’histoire du golf féminin en frappant un arbre et en faisant bogey sur un par cinq, mais le reste de la journée de jeudi dans le championnat LPGA CME Group Tour n’aurait pas pu mieux se passer.

La Néo-Zélandaise Ko a répondu avec huit birdies, dont quatre d’affilée en fin de ronde au Tiburon Golf Club, ce qui l’a envoyée à sept moins de 65 ans et une avance d’un coup lors de la finale de la saison du circuit LPGA.

Tant est en jeu cette semaine, même au-delà du prix de 2 millions de dollars au gagnant.

Ko a une avance d’un point dans la course au titre de joueuse de l’année sur le circuit de la LPGA, alors qu’elle semble prête à remporter le trophée Vare pour la moyenne la plus basse. Les deux valent un point dans sa candidature pour se qualifier pour le Temple de la renommée de la LPGA.

“Si je tiens le trophée, que je tiens tous les trophées ou pas de trophée… je veux juste passer une bonne semaine”, a déclaré Ko. “Ces opportunités ne se présentent pas très souvent. Je veux essayer de les saisir quand elles se présentent.”

Tout va bien devant Ko, qui a remporté deux victoires dans ce qu’elle considère comme son année la plus constante sur le circuit de la LPGA. Et juste derrière se trouvent de nombreux challengers.

Danielle Kang et Pajaree Anannarukarn de Thaïlande sont juste derrière Ko après avoir cardé 66s, Gemma Dryburgh d’Ecosse et Hyo Joo Kim de Corée du Sud ont tiré 67s et Nelly Korda et Brooke Henderson étaient dans le groupe avec 68s.

Korda a raté quatre mois plus tôt cette année en raison d’une intervention chirurgicale pour un caillot de sang dans son bras gauche. Elle est enfin de retour au complet, et sa victoire la semaine dernière sur la côte au Pelican Golf Club lui a permis de revenir à la première place du classement mondial féminin.

Henderson a dû déclarer forfait la semaine dernière en raison de maux de dos, et la Canadienne n’était même pas sûre qu’elle serait capable de jouer. Mais elle a fait un ajustement dans son swing, et cela lui a permis de contourner Tiburon avec un respectable 68.

Henderson a un tir extérieur sur la joueuse de l’année, même si elle devrait gagner et que Ko et Minjee Lee terminent troisièmes ou pire.

Lee, qui a déjà établi un record du circuit de la LPGA avec 3,7 millions de dollars de gains cette saison, a ouvert avec un 71. Atthaya Thitikul de Thaïlande, le joueur de 19 ans qui a atteint le n ° 1 mondial jusqu’à ce que Korda le reprenne, avait un 73 .

Ko n’a pu que rire de son début de tournoi en frappant un arbre.

“C’est presque comme si j’avais eu deux coups de départ”, a-t-elle déclaré. “Même si j’ai bogeyé un par cinq, je savais que beaucoup de trous allaient jouer sous le vent. J’ai essayé de ne pas être trop frustré. Les quatre premiers trous dans le vent sont une bête. Je savais que si je pouvais m’accrocher et être patient , il y aurait beaucoup d’opportunités.

“J’ai pu en attraper beaucoup sur le neuf de retour.”

Et cela a commencé par un par. Elle a été rapide sur une puce juste à côté du 13e vert et l’a regardé courir à environ 12 pieds du trou. Ko a réussi le putt par, et elle était partie en courant, faisant quatre birdies consécutifs. Il a aidé que deux étaient par-cinq.

Korda a renoncé à une chance de birdie facile sur le 17e par cinq quand elle l’a conduit si longtemps qu’il ne lui restait que 159 verges. Mais elle est arrivée bien courte et n’a pas réussi à monter et descendre. C’était le produit de ce qu’elle appelait se faire berner trop souvent à la fin.

Korda a eu une chance à tous les prix l’année dernière jusqu’à ce que Jin Young Ko la batte, ce qui en fait la troisième année consécutive que la star sud-coréenne remporte à Tiburon.

En faire quatre de suite sera difficile. Jin Young Ko a ouvert avec un 72 alors qu’elle continue de s’occuper d’un poignet gauche malade.

