LPGA : Charley Hull en chasse derrière Minjee Lee au Kroger Queen City Championship | Actualités golfiques

Faits saillants du troisième tour du Kroger Queen City Championship dans l’Ohio

L’Anglaise Charley Hull est sur le point de participer au tour final du Kroger Queen City Championship après qu’un huitième de finale samedi lui ait laissé deux tirs en tête.

Hull a rebondi après un triple bogey pour commencer le troisième tour avec sept birdies pour rester proche du leader Minjee Lee au Kenwood Country Club de Cincinnati.

Lee, double champion majeur, a débuté avec trois birdies consécutifs, rattrapant un déficit de six tirs au virage avant d’afficher un score de sept sous 65 pour prendre une avance de deux tirs dans le tour final.

Lee a joué sans bogey sur un parcours si ferme que même certains coups avec wedge avaient du mal à rester sur les greens. Elle s’est appuyée sur son putter, clôturant sa ronde avec un arrêt de 12 pieds par.

Cela lui a donné une avance de deux coups sur Hull et Peiyun Chien de Taïwan, qui se sont ressaisis après un début difficile pour revenir à égalité pour la journée, mais ont ensuite dépassé le 18e green et raté un putt de cinq pieds par.

Lee n’a jamais vraiment ralenti après son départ rapide. Elle est allée devant avec un délicat coup de flop depuis le dessous du green sur le 10e par quatre accessible, la balle roulant sur quelques pieds pour un birdie. Elle a réussi un birdie de 15 pieds au trou suivant et, à un moment donné, elle avait trois coups d’avance.

Hull a tenté de suivre le rythme avec trois birdies au cours de ses six derniers trous après son cauchemar pour commencer la ronde.

Charley Hull en action au tournoi de golf LPGA Tour Kroger Queen City Championship à Cincinnati

« J’en ai ri et j’ai réussi un birdie sur le couple suivant », a déclaré Hull à propos de son départ. « C’était assez venteux, assez délicat. Certaines parcelles (les greens) sont fermes, d’autres parcelles tournent. C’est délicat, ce que j’aime bien. Cela fait mon jeu. »

Lee était à 15 sous pour terminer alors qu’elle visait sa première victoire cette année et a commencé à se démarquer avec un birdie de deux putts au 15e par cinq, suivi d’un coin à 12 pieds pour un birdie le 16e.

« Avoir cet élan aide vraiment, surtout quand vous pouvez sauvegarder vos putts par », a déclaré Lee. « C’est la clé de l’élan. Faire des birdies, c’est bien, mais les putts clés sont également importants. »

La Suissesse Morgane Metraux a réussi un birdie au 18e pour un 70 et était à trois tirs derrière. Metraux est entré dans le tournoi au 107e rang de la Race to CME Globe et est à court de tournois pour entrer dans le top 80 qui aura le statut à part entière pour l’année prochaine.

La Chinoise Ruoning Yin, qui doit terminer quatrième ou mieux en solo pour atteindre la première place du classement mondial féminin, a commencé sa ronde avec trois bogeys consécutifs. Elle a récupéré deux de ces tirs et a obtenu un 73, laissant ses six tirs derrière elle.

