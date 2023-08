LP s’éloigne de la triple option, espère être plus équilibré – Shaw Local

Lorsque le coordonnateur offensif de La Salle-Pérou, Nathan Boudreau, a démissionné au printemps, l’entraîneur-chef Jose Medina a décidé qu’il assumerait le rôle d’appel au jeu offensif pour les Cavaliers.

« Je sentais que c’était juste », a déclaré Medina, qui était auparavant coordinateur offensif de L-P au deuxième niveau et coordinateur défensif pour l’université. « C’est un peu difficile à la dernière minute de trouver un nouveau OC, alors j’ai plongé dans différentes choses et je me suis dit que je pourrais aussi bien prendre les rênes cette année et voir comment ça se passe. »

Avec Medina en tête de l’attaque, les Cavs s’éloignent de la triple option qu’ils ont utilisée au cours des six dernières saisons.

« Nous allons plus d’une infraction plan d’écart », a déclaré Medina. « Il y aura un peu plus de dépassements dans une certaine mesure. Il s’agit de transmettre le ballon à nos meneurs de jeu, d’essayer simplement de les faire sortir dans l’espace et de faire bouger les choses pour eux. Mais nous allons être malmenés. En ce qui concerne ce schéma d’écart, nous avons du pouvoir et beaucoup de compteurs et beaucoup de choses de type balayage. Nous allons déplacer les gens et, espérons-le, faire de gros jeux.

Medina a déclaré qu’il avait décidé de passer à un schéma offensif plus équilibré basé sur le personnel de LP.

« C’était basé sur ce que nous avions », a déclaré Medina. «Je pense que nous avons des enfants habiles à qui nous pouvons faire sortir le ballon dans l’espace et ils peuvent faire manquer les gens. Nous devons juste nous assurer qu’ils attrapent le ballon et qu’ils retournent le terrain et courent avec.

« En tant qu’entraîneurs, nous voyons simplement ce qui fonctionnera pour eux. Nous cherchons et trouvons différentes choses qui vont correspondre à ce que nous avons en ce qui concerne les compétences des enfants. J’ai senti que cette infraction était la bonne décision. Je pense que cela va pouvoir montrer aux gens ce que nous avons et, espérons-le, marquer des points au tableau.

Les Cavs ont mis en œuvre le nouveau programme tout au long de l’été avec un camp et des mêlées contrôlées contre Mendota et Hall.

LP et les équipes autour de l’état ouvrent les pratiques lundi.

« Le changement est toujours difficile, mais après (six) ans d’utilisation offensive du même style, nous avons pensé que ce serait un bon changement », a déclaré Medina. «Je pense que les enfants sont excités, motivés et désireux d’apprendre et ont fait du bon travail en ce qui concerne l’apprentissage.

«Nous avons commencé en juin et avons commencé de manière très basique. Nous avons commencé avec deux jeux de course, puis nous avons introduit un jeu de passe et nous nous sommes appuyés sur cela. La terminologie n’est pas trop complexe. C’est assez simple.

Le porteur de ballon principal Brady Romagnoli a déclaré que les Cavs s’étaient bien adaptés.

« Il est assez difficile de s’habituer à une attaque différente, surtout dès le départ, mais nous nous y sommes habitués et nous nous en sortons bien », a déclaré Romagnoli. « J’ai regardé un film. J’ai essayé d’avoir plus de répétitions. J’aime parfois trop regarder sur la touche juste pour voir comment les jeux fonctionnent et comment les joueurs de ligne montent sur le terrain et bloquent.

En plus de bien maîtriser la nouvelle attaque, les joueurs l’apprécient.

« Je pense que ça va être mieux pour nous », a déclaré le junior Andy Medina, qui ajoutera la garde à ses fonctions cette saison avec le secondeur. « Je pense que tout le monde dans l’équipe l’aime plus que l’option triple. C’est plus amusant. Je pense que ça tourne bien. »

Le senior Brendan Boudreau revient au poste de quart-arrière pour diriger la transition vers la nouvelle offensive.

« Je pense que (l’attaque) correspond assez bien à Brendan en ce qui concerne ses talents », a déclaré Jose Medina. « Il peut lancer le ballon. Il est intelligent avec le football et il est aussi insaisissable.

«Brady Romagnoli et Brendan Vogel vont obtenir des représentants au poste de porteur de ballon. Ce sont des enfants très sournois. Nous allons essayer de le battre et peut-être aussi d’obtenir des pauses à l’extérieur.

Boudreau a déclaré que les Cavs « l’apprennent plutôt bien » et qu’il attend avec impatience le nouveau schéma.

« C’est amusant », a déclaré Boudreau, qui a lancé deux touchés la saison dernière et a couru pour cinq touchés. «Je veux dire, tout le monde aime lancer et attraper. J’aime courir le ballon aussi. Ce sera amusant de mettre le ballon entre les mains de certains sportifs. Nous avons beaucoup d’athlètes rapides et rapides »

L’automne dernier, lorsque LP est allé 5-4 en saison régulière et s’est qualifié pour les séries éliminatoires pour la troisième saison consécutive, il a récolté en moyenne 183,6 verges au sol, 32,9 verges par la passe et 19,3 points par match.

Les Cavs s’attendent à ce que les nombres de courses et de passes soient plus équilibrés cette saison.

« Je pense que cela va nous aider simplement à répartir les équipes et à ne pas être aussi unidimensionnels », a déclaré Jose Medina. «Cette unidimensionnelle a fonctionné à certains moments et elle n’a pas fonctionné à certains moments. Je pense que ce sera une bonne transition vers une infraction différente.

« Je suis surexcité. Les enfants sont excités. C’est juste quelque chose de nouveau. Nous devons juste nous préparer à le diffuser et voir ce que les enfants peuvent faire et comment ils vont produire.