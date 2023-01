LP, les diplômés de Streator concourent dans les équipes de bol scolaire de Columbia, Princeton – Shaw Local

Shea Rathburn, diplômée du lycée La Salle-Pérou, et Nathan Beck, diplômé de Streator, se sont déjà affrontés dans un bol scolaire au lycée – maintenant, ils s’affrontent au niveau de la Ivy League.

Rathburn, un étudiant de première année à Columbia, a obtenu son diplôme du lycée La Salle-Pérou au printemps, et Beck, diplômé du lycée Streator, est maintenant en deuxième année à Princeton. Les deux se sont affrontés dans leurs équipes de bol scolaires du secondaire et voient maintenant un visage familier lors des compétitions de bol de quiz universitaires.

L’ancien entraîneur et enseignant Scholastic Bowl de Rathburn, Troy Woods, a décrit Rathburn comme une star et a déclaré qu’elle était travailleuse et aimable. Il a dit que pour elle, concourir à ce niveau est une réussite impressionnante.

“J’enseigne depuis près de 30 ans, et elle est probablement l’une des étudiantes les plus motivées que j’aie jamais enseignées”, a déclaré Woods.

Rathburn a participé au bol scolaire pendant les quatre années du lycée et a été la salutatorian de sa classe. Sa majeure est indécise et elle explore ses nombreux intérêts dans l’écriture créative, la pré-médecine et l’histoire.

(deuxième à partir de la droite) Shea Rathburn, diplômée du lycée La Salle-Pérou, pose avec son équipe de bol scolaire lors d’une rencontre. (Photo fournie par Shea Rathburn)

L’entraîneur et enseignant de Streator Scholastic Bowl, Rob Tyne, a déclaré que Beck était “une force avec laquelle il fallait compter” au lycée, et Beck l’a époustouflé avec ses connaissances factuelles et approfondies.

“C’était incroyable de voir d’autres équipes penser qu’il n’était qu’un génie des mathématiques ou un génie des sciences alors qu’en réalité il était une pléthore de génies”, a déclaré Tyne. “C’était tellement excitant de regarder se dérouler juste devant moi, surtout avec des écoles qui sont plus grandes que nous.”

Beck a également participé au bol scolaire pendant les quatre années et a été major de sa promotion. Beck se spécialise en informatique et souhaite obtenir son doctorat afin de pouvoir faire des recherches sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

Beck et Rathburn ont tous deux déclaré qu’ils voulaient continuer à participer au jeu-questionnaire au niveau collégial en raison du plaisir qu’ils avaient au lycée et des amis de longue date qu’ils avaient rencontrés dans leurs équipes. Ils ont dit que leur participation les avait changés pour devenir plus ouverts d’esprit et plus confiants en eux-mêmes.

« Je dirais que je suis plus disposé à apprendre des choses que je n’étais pas avant. Pendant ma première ou deuxième année (du lycée), j’étais comme non, c’est ennuyeux, la musique est ennuyeuse, je ne veux pas étudier ça », a déclaré Beck. “Et maintenant, je veux suivre un cours d’histoire de l’art chaque semestre parce que c’est le meilleur cours que j’ai eu.”

“Il y a cette idée (dans le bol scolaire) de vous pousser à avoir confiance en vous et l’idée que si vous pensez que vous le savez, vous le savez très probablement”, a déclaré Rathburn. « C’est mieux d’essayer si tu as une assez bonne certitude plutôt que de donner une chance à l’autre équipe et de te botter le cul après. J’ai définitivement appris non seulement à avoir confiance en moi, mais aussi à faire confiance à mon instinct et à faire confiance à ce que je ressens.

Beck et Rathburn se sont reconnectés lors d’un tournoi de quizz bowl à Princeton en décembre. Beck a dit que c’était amusant de savoir que quelqu’un qu’il connaissait du lycée du comté de La Salle se trouvait également sur la côte Est.

Rathburn et Beck ont ​​tous deux déclaré qu’ils encourageraient fortement les enfants intéressés à essayer le bol scolaire et à ne pas se soucier de savoir s’ils sont assez intelligents ou en savent assez.

“Il y a cette idée qu’il faut être super intelligent pour le faire, il faut tout savoir, et en réalité il n’est pas nécessaire de tout savoir. Vous n’avez pas besoin d’être n ° 1 dans la classe », a déclaré Rathburn. « Tant que vous vous intéressez à n’importe quel domaine, il y a une chance que vous puissiez contribuer à ce que votre équipe gagne ou obtienne un point. Il n’y a pas que les universitaires, il y a la culture pop, la cuisine, le sport, il y a tellement de questions sur le sport. Au lycée, je ne peux pas vous dire combien de fois les enfants qui ne connaissaient pas le sport se bousculaient.

Malgré leurs expériences extrêmement positives dans le bol scolaire, Rathburn et Beck ont ​​déclaré que ce n’était pas sans difficultés. Beck a déclaré que “c’est une transition vraiment effrayante” du lycée à l’université, et Rathburn a déclaré que les questions sont non seulement plus difficiles, mais plus profondes et plus complexes.

“C’est un environnement très effrayant pour commencer à tous les niveaux … et il y a une phase où vous ne voulez même pas toucher le buzzer parce que vous avez peur de vous tromper et d’avoir l’air stupide”, a déclaré Beck. “Mais une fois que vous commencez à vous lancer et à trouver quelque chose qui vous passionne, vous commencez à le faire pour le plaisir d’apprendre.”