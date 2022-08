LP fait de gros jeux dans la mêlée Meet the Cavs – Shaw Local

Tout l’été, l’équipe de football de La Salle-Pérou s’est concentrée sur l’amélioration de son blocage.

L’entraîneur du LP, Jose Medina, a été ravi de voir ce travail se traduire sur le terrain vendredi lors de la mêlée annuelle Meet the Cavs au stade Howard Fellows.

“Nous voulions venir ici, déplacer le ballon et montrer ce que nous avons et ce sur quoi nous avons travaillé ces deux derniers mois et demi”, a déclaré Medina. “(Nous travaillions) à sortir du ballon, à maintenir des blocs et à sortir sur le périmètre.”

L’offensive a commencé fort vendredi alors que le senior Mason Lynch a pris un lancer sur le premier jeu et l’a pris 65 verges pour un touché.

Plus tard, lors d’un quatrième essai, le quart-arrière junior Brendan Boudreau a dirigé un gardien au centre pour un score de 61 verges.

“Nous avons fait de gros jeux”, a déclaré Medina. “Je pense que c’était juste le blocage et ces garçons ont de la vitesse. Brendan est grand et dégingandé et il est incroyablement rapide. Avec Mason, si vous lui donnez de l’espace et des bloqueurs devant, il va faire rater les gens. Il a fait de gros jeux tout au long de sa carrière chez LP. C’était bien de le faire sortir dans l’espace et de le laisser être un athlète.

Malgré le succès, les entraîneurs du LP et les officiels ont souligné qu’il restait encore des choses à nettoyer pour les Cavaliers.

« Une chose que l’entraîneur (Nathan) Boudreau a soulevée et que les arbitres ont soulevée, c’est que nous commettons ces petites erreurs », a déclaré Medina. « Il y a encore des choses sur lesquelles nous pouvons travailler, ce qui est formidable. C’est la beauté d’avoir les arbitres ici parce qu’ils peuvent nous signaler certaines choses et nous pouvons sortir et réparer ces choses et les peaufiner.

“(Nous avons fait quelques erreurs) en nous alignant, en sautant puis en tirant un peu et en ne nous élevant pas assez loin sur la ligne de mêlée pour nos receveurs et des trucs comme ça.”

Medina était également satisfaite des efforts de la défense.

“Ils avançaient rapidement”, a déclaré Medina. «Ils faisaient des jeux. Nous avons eu deux revirements et de beaux tacles pour la défaite. Dans l’ensemble, nous nous en sommes plutôt bien sortis. »

À la fin de la mêlée, les Cavs ont travaillé sur des équipes spéciales avec le joueur de football junior Seth Adams qui a lancé des buts sur le terrain. Il a enchaîné sur plusieurs tentatives avec un long de 41 yards.

“Il a une jambe solide et nous sommes ravis de voir ce qu’il peut faire”, a déclaré Medina. « Le coup de pied est une grande partie du jeu. Vous voulez essayer d’obtenir des points sur le tableau autant que vous le pouvez. Il nous donne une autre option si notre attaque ne peut pas l’intégrer.

La mêlée terminée, les Cavs tournent leur attention vers la semaine de match et leur premier adversaire, United Township.

Les Panthers, qui avaient une fiche de 4-5 la saison dernière, se rendent au stade Howard Fellows pour un match hors conférence vendredi à 19 h.

United Township est de retour au programme pour la première fois depuis 2017. Les Cavs ont joué 10 fois à l’UT entre 2006 et 2017.

“Ils sont un meilleur adversaire que lorsque nous les avons affrontés dans le passé”, a déclaré Medina. « En regardant un film sur eux, ils ont une certaine vitesse. La chose la plus importante (pour la semaine du match) est simplement de s’assurer que nous restons en bonne santé. Nous avons déjà des bosses et des ecchymoses, mais la chose la plus importante en ce moment est simplement de se réunir, de se regrouper et de faire bouger les choses.