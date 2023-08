LP « fait de bons progrès » dans la construction d’un complexe sportif – Shaw Local

Une vue aérienne des terrains de baseball et de softball du complexe sportif du lycée La Salle-Pérou Township le jeudi 17 août 2023. En mars de cette année, LP a annoncé un ajout/rénovation de 9,5 millions de dollars à son complexe sportif. Le projet comprendra l’ajout d’un terrain de baseball, de deux terrains de softball et de quatre courts de tennis; l’installation de gazon artificiel sur le terrain de soccer; l’agrandissement du stationnement; l’ajout de toilettes dans l’édifice du soccer; et la construction près des terrains de baseball/softball qui comprendra un stand de concession, une tribune de presse et des toilettes. (Scott Anderson)